Mansur Yavaş'tan Ekrem İmamoğlu'na Erişim Engeline Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mansur Yavaş'tan Ekrem İmamoğlu'na Erişim Engeline Tepki

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya platformu X'teki hesabına getirilen erişim engeline karşı çıkarak, yasakların insan haklarına aykırı olduğunu ve hukuka uygun olmadığını belirtti.

08.05.2025 20:00  Güncelleme: 00:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya platformu X'teki hesabına getirilen erişim engeline, "Yasaklara karşıyız. Yapılan işlerin hukuka uygun yapılmadığını gösteriyor. Buna karşı hamle yapmak lazım. Siyaseten bunları yanlış buluyoruz. Çünkü bu iktidar iş başına gelirken yasaklara karşı çıktığını, yasakların olmayacağını söyleyerek gelmişti, ama maalesef sürekli olarak bir bahaneyle yasaklanıyor." diyerek tepki gösterdi.

Yavaş, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Thomas Ossowski'nin Avrupa Günü kapsamında düzenlediği resepsiyona katıldı.

Yavaş, İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli getirilmesine ilişkin şunları söyledi:

"Yasaklara karşıyız. Yapılan işlerin hukuka uygun yapılmadığını gösteriyor. Buna karşı hamle yapmak lazım. Siyaseten bunları yanlış buluyoruz. Çünkü bu iktidar iş başına gelirken yasaklara karşı çıktığını, yasakların olmayacağını söyleyerek gelmişti, ama maalesef sürekli olarak bir bahaneyle yasaklanıyor. Bir de üstelik gerekçeye baktığınız zaman sanki hüküm verilmiş gibi, mahkeme kararı olmadan suçlu ilan edilmiş gibi gerekçeler var ki bunlar asla kabul edilemez. Bunlar insan haklarına aykırı. Ortada karar yok bir şey yok. Sürekli böyle yasaklamalar işi daha da büyütecektir. Biz de buna karşı çıkmak, Ekrem Başkanla dayanışma göstermek için böyle bir hamle yaptık, yapmaya da devam edeceğiz."

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, idari yargı değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmada, yargı sisteminin hızlandırılması ve etkinliğinin artırılması için yürütülen çalışmalara dikkat çekerek, "Geciken adalet, adalet değildir ve milletimizin bizden en büyük beklentisi de makul sürede yargılanma hakkının korunmasıdır" demişti. Yavaş, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamalarını ise şu sözlerle değerlendirdi:

"Çok doğru söylemiş. 2002'den beri aynı iktidarın herhalde çıkarttığı bunca yargı paketlerine rağmen sayın Bakanın hala bundan şikayet etmesi son derece ilginç. Diyecek laf bulamıyorum. Haklı, geciken adalet, adalet değildir! Ümit Özdağ'ın duruşması kaç ay sonraya verildi. Ceza alacağını düşünmüyorum ama ceza alsa bile fazlasıyla yatmış olacak. Neyi yargılayacaksınız? Kaldı ki Ekrem Başkan'a dair iddianame hazırlanacağına dair hiçbir emare görünmüyor. O zaman tutuklu tutmayacaksınız. Tutukluluk istisnadır. Bunları Sayın Bakan da hepimiz kadar biliyor. Dolayısıyla adalet çabuk gerçekleşecekse bir an evvel iddianamelerin ve yargılamaların başlaması ama tutuksuz olarak devam etmesinde yarar var. Çünkü bu şu anda insan hakkını zedeliyor. Masumiyet karinesini zedeliyor. Bunların hukukta yeri yok. Beraat ettikten sonra cezaevinde geçirilen günlerin telafisi hiçbir şekilde yapılamaz. Onun için bir an evvel gerçekten hukuk uygulanacaksa bu ülkede derhal tahliye edilmeleri lazım. Adaletin de çabucak gerçeklemesi lazım. Tabii bu arada Ekrem Başkanın TRT'den canlı yayınlanarak yargılanmak istediğini de tekrar hatırlatıyorum."

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, İnsan Hakları, Sosyal Medya, Mansur Yavaş, Politika, 3-sayfa, Ankara, Güncel, Hukuk, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mansur Yavaş'tan Ekrem İmamoğlu'na Erişim Engeline Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10 fabrikada işçiler aynı anda hastaneye koştu 10 fabrikada işçiler aynı anda hastaneye koştu
Dışişleri Bakanlığı’ndan Sudan’a seyahat uyarısı Dışişleri Bakanlığı'ndan Sudan'a seyahat uyarısı
Eski nişanlısının elinde bıçak gören kadın balkondan atladı Eski nişanlısının elinde bıçak gören kadın balkondan atladı
Trump, Netanyahu ile teması kesti Orta Doğu’da onsuz ilerleyecek Trump, Netanyahu ile teması kesti! Orta Doğu'da onsuz ilerleyecek
ABD’den İsrail’e tehdit: Ağır bedel ödersiniz ABD'den İsrail'e tehdit: Ağır bedel ödersiniz
Galatasaray yarın şampiyon olabilir Galatasaray yarın şampiyon olabilir
1.2 milyar liralık tefecilik operasyonu: 7 kişi tutuklandı 1.2 milyar liralık tefecilik operasyonu: 7 kişi tutuklandı
Nazan Öncel’den korkutan haber Ambulansla hastaneye kaldırıldı Nazan Öncel'den korkutan haber! Ambulansla hastaneye kaldırıldı
İşte futbol bu Finale çıkamayan takıma maç sonu büyük destek İşte futbol bu! Finale çıkamayan takıma maç sonu büyük destek
Ara seçim Özgür Özel’e soruldu Yanıtı siyasi kulisleri hareketlendirecek cinsten Ara seçim Özgür Özel'e soruldu! Yanıtı siyasi kulisleri hareketlendirecek cinsten
Çin’den sonra ABD’ye bir büyük darbe daha Çin'den sonra ABD'ye bir büyük darbe daha

22:31
Bakan Fidan, suikast girişimine maruz kaldığını açıkladı: Ağır arsenik ve cıva verildi
Bakan Fidan, suikast girişimine maruz kaldığını açıkladı: Ağır arsenik ve cıva verildi
21:05
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı’ndan PKK kongresi yorumu: Silah bırakmalarını istiyoruz
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'ndan PKK kongresi yorumu: Silah bırakmalarını istiyoruz
20:36
ABD’de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
ABD'de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
20:06
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı
19:05
Pervin Buldan yanıtladı: PKK kongrede alınan kararları ne zaman açıklayacak
Pervin Buldan yanıtladı: PKK kongrede alınan kararları ne zaman açıklayacak?
09:28
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç’ün hapsi isteniyor
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün hapsi isteniyor
09:25
Hocası istemeyince hemen kolları sıvadılar Fenerbahçe’ye bedava yıldız
Hocası istemeyince hemen kolları sıvadılar! Fenerbahçe'ye bedava yıldız
09:12
Burcu Biricik dolandırıcıların hedefinde
Burcu Biricik dolandırıcıların hedefinde
09:03
Surat ifadesine dikat İsmail Kartal basın toplantısını terk etti
Surat ifadesine dikat! İsmail Kartal basın toplantısını terk etti
08:55
Adana’da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret
Adana'da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret
08:48
Türkiye sıcak çatışmalara taraf olur mu Uzman isim yanıtladı
Türkiye sıcak çatışmalara taraf olur mu? Uzman isim yanıtladı
08:45
Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan’a dava açtı
Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan'a dava açtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2025 23:26:45. #7.12#
SON DAKİKA: Mansur Yavaş'tan Ekrem İmamoğlu'na Erişim Engeline Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.