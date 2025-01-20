Mansur Yavaş\'tan İmamoğlu Soruşturmasına Tepki

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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu hakkındaki soruşturmayı, "Bu soruşturma kararı Başsavcının, olayı adeta hukuki olmaktan çıkarıp kişiselleştirdiği izlenimi yaratmaktadır. Bunun anlamı da benim hakkımda konuşmayın demektir. Hukuk açısından bu durum kabul edilemez" şeklinde değerlendirdi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma açılmasına, sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımını alıntılayan Yavaş, şunları kaydetti:

"Sayın Ekrem İmamoğlu'nun gelecekte olmasını arzu ettiği hukuk sisteminden bahsetmesinin 'tehdit' neresinde var, anlamak mümkün değildir? Bu soruşturma kararı Başsavcının, olayı adeta hukuki olmaktan çıkarıp kişiselleştirdiği izlenimi yaratmaktadır. Bunun anlamı da 'benim hakkımda konuşmayın' demektir. Hukuk açısından bu durum kabul edilemez."

Ekrem İmamoğlu hakkında, bugün düzenlenen Modern Hukuk ve Yargının Siyasallaşması Paneli'ndeki, "Benim gencecik kardeşim, arkadaşım, Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın'ı ifade için çağırıyorsun, sözüm ona 7-8 tane polisle evine baskın yapıyorsun. Neymiş? Bizim gözümüzü korkutmakmış. Amacın milletin gözünü korkutmak. Bak Başsavcı sana söylüyorum, biz var ya senin evlatlarının bile, sana hiçbir faydamız olmaz senin zihnin çürümüş de, senin evlatlarını bile bu muamelelerden kurtarmak için seni yöneten aklı bu milletin zihninden söküp atacağız. Söküp atacağız ki senin evlatlarının kapısına birileri dayanmasın. Senin evlatlarını sabahın köründe evinden kimse almasın" ifadeleri nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.