Mansur Yavaş'tan Mahir Polat'a Geçmiş Olsun Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mansur Yavaş'tan Mahir Polat'a Geçmiş Olsun Mesajı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sağlık sorunları yaşayan tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın adli kontrol şartıyla tahliye edilmesini değerlendirerek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

09.04.2025 19:20  Güncelleme: 20:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sağlık sorunları yaşayan tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Yavaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Tutuklu yargılamanın istisna olduğu hukuk sistemimizde, Mahir Polat hakkında sağlık durumu gözetilerek verilen ev hapsi kararını geç de olsa doğru yönde atılmış bir adım olarak değerlendiriyorum. Tarihi Kentler Birliği Genel Sekreterimiz Sayın Mahir Polat'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum. Adaletin, insan haklarının ve vicdanın üstün geldiği bir Türkiye umuduyla…"

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İnsan Hakları, Mansur Yavaş, Mahir Polat, Politika, Güncel, Ankara, Sağlık, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mansur Yavaş'tan Mahir Polat'a Geçmiş Olsun Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trafik kazasında öldü sanılan adamın otopsisinde kafasından mermi çekirdeği çıktı Trafik kazasında öldü sanılan adamın otopsisinde kafasından mermi çekirdeği çıktı
Arkadaşların borç kavgası cinayetle bitti Arkadaşların borç kavgası cinayetle bitti
ABD’de silahlı saldırı: 3 ölü ABD'de silahlı saldırı: 3 ölü
Çatısı çöken eğlence mekanında ölenlerin sayısı 98’e yükseldi Çatısı çöken eğlence mekanında ölenlerin sayısı 98'e yükseldi
Gümüşhane’de 4.2 Büyüklüğünde Deprem Gümüşhane'de 4.2 Büyüklüğünde Deprem
ABD’den Çin ile yaşanan krizi tırmandıracak açıklama: Geri alacağız ABD'den Çin ile yaşanan krizi tırmandıracak açıklama: Geri alacağız
Trump’ın adımı küresel otomotiv piyasasını derinden sarstı Trump'ın adımı küresel otomotiv piyasasını derinden sarstı
ABD, Çin hariç diğer ülkelere yönelik vergileri 90 gün askıya aldı. ABD, Çin hariç diğer ülkelere yönelik vergileri 90 gün askıya aldı.
ABD Başkanı Trump, Çin’e yönelik vergiyi yüzde 125’e yükseltti. ABD Başkanı Trump, Çin'e yönelik vergiyi yüzde 125'e yükseltti.
Ev hapsi şartıyla tahliye edilen Mahir Polat’tan ilk açıklama Ev hapsi şartıyla tahliye edilen Mahir Polat'tan ilk açıklama
İBB protestolarında tutuklanan 5 kişi için tahliye kararı İBB protestolarında tutuklanan 5 kişi için tahliye kararı

20:38 ABD, Çin hariç diğer ülkelere yönelik vergileri 90 gün askıya aldı. ABD, Çin hariç diğer ülkelere yönelik vergileri 90 gün askıya aldı.
20:30 ABD Başkanı Trump, Çin’e yönelik vergiyi yüzde 125’e yükseltti. ABD Başkanı Trump, Çin'e yönelik vergiyi yüzde 125'e yükseltti.
20:24 Ev hapsi şartıyla tahliye edilen Mahir Polat’tan ilk açıklama Ev hapsi şartıyla tahliye edilen Mahir Polat'tan ilk açıklama
19:06 İBB protestolarında tutuklanan 5 kişi için tahliye kararı İBB protestolarında tutuklanan 5 kişi için tahliye kararı
18:42 Erdoğan, DEM Parti heyeti görüşmesi yarın Erdoğan, DEM Parti heyeti görüşmesi yarın
07:38 Maltepe Huzurevi’nde Yangın Paniği Maltepe Huzurevi'nde Yangın Paniği
07:35 Trump’ın adımı küresel otomotiv piyasasını derinden sarstı Trump'ın adımı küresel otomotiv piyasasını derinden sarstı
07:21 ABD’den Çin ile yaşanan krizi tırmandıracak açıklama: Geri alacağız ABD'den Çin ile yaşanan krizi tırmandıracak açıklama: Geri alacağız
07:08 Gümüşhane’de 4.2 Büyüklüğünde Deprem Gümüşhane'de 4.2 Büyüklüğünde Deprem
06:16 Çatısı çöken eğlence mekanında ölenlerin sayısı 98’e yükseldi Çatısı çöken eğlence mekanında ölenlerin sayısı 98'e yükseldi
04:16 ABD’de silahlı saldırı: 3 ölü ABD'de silahlı saldırı: 3 ölü
02:16 Arkadaşların borç kavgası cinayetle bitti Arkadaşların borç kavgası cinayetle bitti
01:22 Trafik kazasında öldü sanılan adamın otopsisinde kafasından mermi çekirdeği çıktı Trafik kazasında öldü sanılan adamın otopsisinde kafasından mermi çekirdeği çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2025 20:52:41. #7.13#
SON DAKİKA: Mansur Yavaş'tan Mahir Polat'a Geçmiş Olsun Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement