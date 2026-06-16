Mansur Yavaş: "Muharrem Ayı Vesilesiyle Oruç Tutan Tüm Vatandaşlarımızın İbadetlerinin Hak Katında Kabul Olmasını Diliyorum"

(ANKARA)- ABB Başkanı Mansur Yavaş, "Muharrem ayı vesilesiyle oruç tutan tüm vatandaşlarımızın oruçlarının ve ibadetlerinin Hak katında kabul olmasını diliyorum" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Muharrem ayı başlangıcı dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bin defa mazlum olsan da bir defa zalim olma!" Hz. Ali. Muharrem ayı vesilesiyle oruç tutan tüm vatandaşlarımızın oruçlarının ve ibadetlerinin Hak katında kabul olmasını diliyorum."