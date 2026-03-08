Mansur Yavaş'tan Ramazan Ayı Sosyal Dayanışma Kampanyalarına Destek Çağrısı - Son Dakika
Mansur Yavaş'tan Ramazan Ayı Sosyal Dayanışma Kampanyalarına Destek Çağrısı

08.03.2026 23:44  Güncelleme: 01:08
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ramazan ayı kapsamında ihtiyaç sahiplerine destek olmak için yürütülen sosyal dayanışma kampanyalarına vatandaşları davet etti. Toplamda 4.4 milyon lira tutarında yardım yapıldığı belirtildi.

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ramazan ayı kapsamında yürütülen sosyal dayanışma kampanyalarına destek çağrısı yaptı.

Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahiplerine yönelik yardımlara ilişkin bilgi vererek, şu çağrıda bulundu:

"Sevgili hemşehrilerim, ramazan ayı paylaşmanın çoğaldığı, edilen her duanın gönülleri birbirine yaklaştırdığı mübarek bir aydır. Biz de bu bilinçle, her yıl olduğu gibi bu yıl da iyiliğin başkenti Ankara'da ramazanın bereketini her sofrada hissettirmek için Koliver, Suver, Fitre Ver, Fidye Ver gibi kampanyalarımızı sürdürüyoruz. Kampanya kapsamında bugüne kadar 4 milyon 460 bin lira tutarında, 3 bin 342 koli ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırıldı. Ayrıca yaklaşık 4 milyon lira tutarında fitre ve fidye desteğini 15 bin 28 hanenin hesabına yatırdık. Suver kampanyamız kapsamında ise sosyal destek alan ailelerimizin su faturalarının tamamı ödendi."

Bu iyilik hareketine katkı sağlayan her bir hemşehrime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu kampanyalar sayesinde bizler iyilikte köprü oluyoruz. Sizler de veren elin alan eli görmediği bir anlayışla iyiliğinizi büyütmeye devam ediyorsunuz. Ramazan ayının sonuna kadar kampanyalarımız devam edecek. Dileyen tüm hemşehrilerimizi bu dayanışmaya ortak olmaya davet ediyorum. Küçük bir katkı, bir ailenin sofrasında büyük bir mutluluğa dönüşebilir.

Unutmayalım; bir sofrada eksik kalan bir lokma varsa, hepimizin vicdanında bir eksiklik vardır. Gelin, Ankara'nın kalbinde bu iyiliği birlikte çoğaltalım. İyiliğin paylaşıldıkça büyüdüğü, kimsenin kendini yalnız hissetmediği bir başkent için… Hadi ramazanın bereketini birlikte çoğaltalım. Bayram, Ankara'da yaşayan herkes için bayram olsun."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Mansur Yavaş, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
