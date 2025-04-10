Mansur Yavaş, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. yılını kutladı

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Türk Polis Teşkilatı'nın 180. yılını kutluyorum. Görevi başında hayatını kaybeden kahramanlarımızı rahmetle anıyor, gazilerimize minnetlerimi sunuyorum" dedi.
ABB Başkanı Mansur Yavaş, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından, "Türk Polis Teşkilatı'nın 180. yılını kutluyorum. Görevi başında hayatını kaybeden kahramanlarımızı rahmetle anıyor, gazilerimize minnetlerimi sunuyorum" paylaşımını yaptı.
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