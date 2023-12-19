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Mantar ziyafeti patlamayla son buldu - Son Dakika
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Mantar ziyafeti patlamayla son buldu

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde taşın üzerinde mantar pişiren vatandaşın ziyafeti yarıda kaldı. Ateşe maruz kalan taşın patladığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Taş bomba gibi patladı, yüreğim ağzıma geldi.

Mantar ziyafeti patlamayla son buldu
19.12.2023 - 20:15,  Güncelleme: 20:19
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Mantar ziyafeti patlamayla son buldu

Taş bomba gibi patladı, mantar ziyafeti yarıda kaldı

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde taşın üzerinde mantar pişiren vatandaşın ziyafeti yarıda kaldı. Ateşe maruz kalan taşın patladığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

SİVAS - Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde taşın üzerinde mantar pişiren vatandaşın ziyafeti yarıda kaldı. Ateşe maruz kalan taşın patladığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesi Kayaören köyünde görenleri bir hayli şaşırtan olay yaşandı. Köy sakinlerinden Özmen Dündar, doğada gezindiği sırada mantar topladı. Topladığı mantarları arazide pişirerek tüketmek isteyen Dündar, ateş yaktı. Yaktığı ateşin etrafına taşlar dizen Dündar, topladığı mantarları taşın üzerinde pişirmeye bıraktı. Mantarların pişmesini bekleyen Dündar, bir süre sonra neye uğradığını şaşırdı. Dündar, mantarları yiyeceği esnada taş adeta bomba gibi patladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

"Taş bomba gibi patladı, yüreğim ağzıma geldi"

Özmen Dündar, taşın bomba gibi patladığını ifade ederek, " Doğada dolaşıyordum. Bir kaç tane mantar buldum. Daha sonra manzaralı yer bulayım ateş yakayım dedim. Taşın üzerine koyduğum mantarlar pişmeye başladı. Mantarlarda ateşin üstünde pişsin, güzelce ekmeğin arasına koyup yiyeyim derken tam mantarları yemek için yaklaştım, taş bomba gibi patladı. Yüreğim ağzıma geldi. Mantarların her biri bir tarafa dağıldı" dedi.

Kaynak: İHA
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