Mardin Artuklu'da hurda minibüsteki büfede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin'in merkez Artuklu ilçesi Nur Mahallesi'nde büfe olarak kullanılan hurda minibüste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın büfede hasara yol açtı.
Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde büfede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Nur Mahallesi'nde büfe olarak kullanılan hurda minibüste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında büfede hasar oluştu.
Kaynak: AA
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