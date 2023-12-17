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Mardin'de çalıntı motosikletle yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Mardin'de çalıntı motosikletle yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çalıntı motosikletle yakalanan ve üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Mardin\'de çalıntı motosikletle yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı
17.12.2023 - 16:25,
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çalıntı motosikletle yakalanan ve üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kızıltepe Asayiş Büro Amirliği ekiplerince bir motosikletin çalınması üzerine zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında plakasız olduğu tespit edilen bir motosiklet polis ekiplerince durduruldu.

Motosikletteki 2 kişinin üzerinde yapılan aramada, 19,69 gram eroin ve 2,63 gram metamfetamin ele geçirildi, motosikletin ise çalıntı olduğu belirlendi.

2 şüpheli gözaltına alındı. Çalıntı motosiklet sahibine teslim edildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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Asayiş Büro, Motosiklet, Kızıltepe, Mardin, Son Dakika

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