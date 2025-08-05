Mardin\'de Gazze İçin Protesto Yürüyüşü

Mardin'de, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto için yürüyüş düzenlendi.

Peygamber Sevdalıları Vakfı öncülüğünde Kızıltepe ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen katılımcılar Filistin bayraklarıyla, İsrail aleyhine sloganlar eşliğinde ilçe otogarına kadar yürüdü.

Grup adına açıklama yapan Muhammet Ali Varol, Gazze'de 60 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Gazze'de yaşananların rakamların ötesine geçtiğini belirten Varol, "Gazze'de son bir aydır insani kriz hayal edilemeyecek duruma gelmiştir. Açlık, Gazze'deki çocukların canını dünyanın gözü önünde alıyor ve dünya sadece izliyor. Binlerce kardeşimiz açlıktan ölüme yol açabilecek hastalıklara yakalanmıştır. Binlerce çocuk yetersiz beslenme yüzünden tedaviye muhtaç hale gelmiştir." dedi.

Açıklamanın ardından Filistin'de hayatını kaybedenler için dua edildi.

Basın açıklamasına, HÜDA PAR Mardin İl Başkanı İsmail Çevik, HÜDA PAR Kızıltepe İlçe Başkanı Abdullah Kavan, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar da katıldı.