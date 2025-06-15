Mardin\'de Gazze\'ye Destek Gösterisi

Mardin'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde merkez Artuklu ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelenler ellerinde Filistin bayraklarıyla tekbir getirdi, İsrail karşıtı sloganlar attı.

Burada konuşan Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Dönem Sözcüsü Necmettin Başboğa, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını sürdürdüğünü belirterek, Gazzelilerin direnişinin devam ettiğini söyledi.

Başboğa, İsrail'in Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan sivil "Madleen" gemisine düzenlediği saldırıyı da kınayarak, "Zulme sessiz kalmak, zulme ortak olmaktır." dedi.

Basın açıklamasının ardından saldırılarda hayatını kaybedenler için dua okundu.

Katılımcılar daha sonra ellerinde Filistin bayrakları ile Birinci Cadde'den Eski Sabancı Kent Müzesi'ne kadar yürüdü.

Yürüyüşe, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.