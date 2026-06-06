Mardin'in Artuklu ilçesinde inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi.
Nur Mahallesi'nde yapımı süren binanın 12. katında çalışan Mehmet Şükrü A. (50) dengesini kaybederek zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Mehmet Şükrü A'nın cenazesi otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Mardin'de inşaat işçisi 12. kattan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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