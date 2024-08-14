Mardin'de traktöre çarpan otomobilde 1'i bebek 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Mardin'de traktöre çarpan otomobilde 1'i bebek 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Mardin\'de traktöre çarpan otomobilde 1\'i bebek 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Mardin-Diyarbakır kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, traktöre çarpan otomobilde bulunan 1'i bebek 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

14.08.2024 23:16
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Mardin'de traktöre çarpan otomobildeki 1'i bebek 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Mardin- Diyarbakır kara yolunun Yukarıkonak mevkisinde sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 34 FNF 445 plakalı SUV tipi otomobil, 25 AD 438 plakalı traktöre arkadan çarptı.

Kazada, otomobildeki Miran K. (1) ve Büşra S. (23) yaşamını yitirdi, Mahmutcan A. (20), Kerim E. (18) ve Burcu S. (18) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Mardin'de traktöre çarpan otomobilde 1'i bebek 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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