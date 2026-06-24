Mardin'de Yangınlar Kontrol Altına Alındı

MARDİN'in Artuklu, Kızıltepe ve Savur ilçelerinde çıkan yangınlar, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangınlar, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Doğanlı, Kırkkuyu, Uluköy, Göllü, Kılduman ve Şenyurt mahalleleri ile Artuklu ilçesi Cevizpınar Mahallesi ve Savur ilçesi Kaplan Mahallesi'nde meydana geldi. Saman, biçerdöver, ot, anız ve bahçe yangınları ile Şenyurt Mahallesi ile Suriye'nin Haseki kentine bağlı Dırbesiye ilçesi arasındaki mayınlı bölgede çıkan ot yangını için ihbar üzerine bölgelere itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangınlar, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınların çıkış nedenlerinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,