Mardin'deki Arkeolojik Kazılarda Bulunan Oyuncak Arabanın Replikası TOFAŞ Müzesinde Sergileniyor

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Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki arkeolojik kazılarda keşfedilen ve milattan önce 5500-3000 yıllarına tarihlenen oyuncak arabanın kopyası, TOFAŞ Ar-Ge Prototip Atölyesi'nde kil ve toprak karışımıyla yapıldı.

Orijinali Mardin Müzesi'nde sergilenen arabanın replikası, Türkiye'nin alanındaki ilk ve tek müzesi olan, ziyaret edenleri Anadolu arabalarının binlerce yıllık değişim yolcuğuna çıkaran TOFAŞ Bursa Anadolu Arabaları Müzesi'nin gezi rotasındaki başlangıç noktasında konumlandırıldı.

Daha önce Balıkesir Üçpınar Tümülüsü'nde ortaya çıkan 2600 yıllık at arabası buluntuları ve tekerlek parçalarının aslına uygun yapılmış versiyonları, müzenin başlangıç noktasını oluştururken, şimdiyse yaklaşık 7 bin 500 yıllık oyuncak araba replikası ziyaretçileri karşılıyor.

Müze yöneticisi Aylin Tatlı, AA muhabirine, oyuncak araba buluntusunun önemini anlattı.

Oyuncak arabanın milattan önce 5500-3000 yıllarına tarihlendirildiğini belirten Tatlı, "Mardin Kızıltepe'deki kazılarda, yüzey araştırmalarında bulunmuş bir araba. Orijinali Mardin Müzesi'nde sergilenmekte. Biz gereken özel izinleri alarak, bu arabanın 3D çekimlerini yaptırıp replikasını müzemizde sergilemeyi tercih ettik. Şimdiye kadar bilinen araba buluntularının aslında çok daha eski bir tarihe gittiğinin en büyük göstergesi. Bu buluntu, yapılacak kazıların ilerleyen süreçlerde, çok daha eskiye gidebilecek bir araba tarihinin sinyalini vermekte." diye konuştu.

Ziyaretçilerin ilgisini çekiyor

Tatlı, İskoçya'da bulunan ve milattan önce 4000 yıllarına tarihlendirilen topların daha önce bilinen en eski oyuncak olduğunu aktaran Tatlı, "Türkiye topraklarından böyle bir buluntunun çıkması, aslında medeniyet tarihinde arabanın çok eski bir geçmişi olduğunu gösteriyor. Biz de bu reprodüksiyonla birlikte ziyaretçilerimize daha keyifli bir anlatım sunmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Oyuncak arabanın müzede ziyaretçilerin ilgisini çektiğini dile getiren Tatlı, şunları kaydetti:

"Müzede daha arabaları görmeden, arabaların hikayesini bilmeden önce direkt olarak bu reprodüksiyonla karşılaşıyorlar. Dolayısıyla çok ilgi çekiyor. İlgili ziyaretçilerimiz var. 'Bu hangi kazıdan çıktı' diyen var. Mardin Müzesi'nde görenler de var. Çocukların da çok ilgisini çekiyor. Okul gruplarına da gezilerimizi yaptırırken zaten hakkında detaylı bilgiler de veriyoruz."

"Yeni ustaların eski ustalara teşekkürü" minvalinde bir müze

TOFAŞ Bursa Anadolu Arabaları Müzesi'nin ziyaret edenleri en eski ulaşım araçlarından bugün kullanılan teknolojiye kadar arabaların tarihteki yolculuğuna çıkardığını ifade eden Tatlı, oyuncak arabanın sergilenmeye başlamasıyla bu tarihi yolculuğun daha da geriye gittiğini söyledi.

Tatlı, müzenin 17 dönüm arazide kurulu olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Aynı zamanda bir sanayi mirası kalıntısı. 1850'li yıllarda ipek fabrikası olarak açılmış, 1979'a kadar üretimini devam ettirmiş ve sonrasında atıl kalmış. 90'lı yılların sonunda Bursa Büyükşehir Belediyesi ve TOFAŞ arasında imzalanan bir protokolle TOFAŞ Bursa Anadolu Arabaları Müzesi'ne dönüşmüş. Sadece arabalar değil, aynı zamanda bir mimarinin de ayaklandırılmış, hayat verilmiş olması, çok önemli. Bu binada eski arabaların bir buluntudan yola çıkarak, günümüz otomobillerine kadar tematik bir anlatımla sunulması, insanları etkileyen bir yaklaşım. 'Yeni ustaların eski ustalara teşekkürü' minvalinde bir müze. Dolayısıyla araba sanayinin binlerce yıllık tarihini burada gözlemleyerek, günümüz otomobillerinin ne aşamalardan esinlenerek, ne şekilde oluşturulduklarının çok güzel bir göstergesini bu müzede gözlemleyebiliyoruz."