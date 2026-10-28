Mardin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 667 çiftçiye mercimek ve nohut tohumu verdi - Son Dakika
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Mardin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 667 çiftçiye mercimek ve nohut tohumu verdi

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Mardin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 667 çiftçiye mercimek ve nohut tohumu verdi
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Mardin'de yüzde 75 hibeli 122 ton mercimek ile 24 ton nohut tohumu 667 çiftçiye dağıtıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, 9 milyon 300 bin liralık projeyle çiftçilerin gelirinin artırılması ve arazilerin daha verimli hale getirilmesinin amaçlandığını söyledi.

Mardin'de üreticilere 122 ton coğrafi işaret tescilli kırmızı mercimek ile 24 ton nohut tohumu desteği verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce yürütülen "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi" projesi kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Mardin Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle mercimek ve nohut ekili alanların artırılması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda müdürlük bahçesinde düzenlenen törende, 667 çiftçiye yüzde 75 hibeli 122 ton mercimek ve 24 ton nohut tohumu verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü??????? Ender Muhammed Gümüş, burada yaptığı konuşmada, proje kapsamında dezavantajlı çiftçilerin hem gelirlerini artırmayı hem de arazilerini daha verimli hale getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Projenin 9 milyon 300 bin liralık bütçeyle yürütüldüğünü ifade eden Gümüş, "122 ton kırmızı mercimek, 24 ton nohut tohumunu çiftçilerimize teslim edeceğiz. Bu tohumlukların toprakla buluştuktan sonra çiftçilerimizin alın teriyle inşallah yağmur bereketiyle de beraber çıkacak olan mahsulün satış fiyatı ve verimlilik değeriyle beraber iyi bir gelir bekliyoruz. 9 milyon 300 bin liralık proje bütçesiyle 75 milyona yakın bir gelir bekliyoruz. İnşallah topraklarımız daha bereketli hale gelecek." ifadelerini kullandı.

Gümüş, projeye destek veren Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Tuncay Akkoyun ile üreticilere teşekkür etti.

Törene, Vali Yardımcısı Burak Çimşir, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Kemalettin Sakin, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, Tarım ve Orman İl Müdürü Ender Muhammed Gümüş ve çiftçiler katıldı.

Kaynak: AA
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