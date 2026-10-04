Mardin Kızıltepe'de devrilen kamyonda yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Mardin Kızıltepe'de devrilen kamyonda yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı

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Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Sancarlı Mahallesi'nde 47 KK 899 plakalı kamyon devrildi, sürücü yaralandı. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerine teslim edilerek ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

Sancarlı Mahallesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 47 KK 899 plakalı kamyon devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü yaralandı.

Sürücü itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralı sürücü ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
Kızıltepe Devlet HastanesiKızıltepe3. SayfaİtfaiyeGüncelMardinKazaSon Dakika

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