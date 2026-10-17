Mardin Kızıltepe'de silahlı kavgada kolundan yaralanan 1 kişi tedaviye alındı

Mardin Kızıltepe'de silahlı kavgada kolundan yaralanan 1 kişi tedaviye alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde akşam saatlerinde bir otoparkta iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Koluna kurşun isabet eden 1 kişi Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; sağlık durumu iyi, polis kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.
MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi, yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde merkez Koçhisar Mahallesi'ndeki bir otoparkta meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada koluna kurşun isabet eden 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafları ayırırken, yaralı, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kavgaya karışan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: DHA
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