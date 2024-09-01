Mardin Nusaybin\'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalında jandarma tarafından düzenlenen 'Gürz-11' operasyonunda, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mardin İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarat çalışmaları sonucu jandarma Silahlı İnsansız Hava Aracı (J-SİHA) ile yapılan arazi taramasında 2 terör örgütü mensubunun tespit edildiğini belirtti. Bunun üzerine teröristlere yönelik 'Gürz-11' operasyonu başlatıldığını kaydeden Yerlikaya, "J-SİHA, Jandarma Atak Taarruz Helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğiyle JOPER ve Jandarma Komando timleriyle gerçekleştirilen operasyonda Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristler silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Operasyonu gerçekleştiren kahraman jandarmamızı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığımızı tebrik ediyorum. Hainlerin nefesini keseceğiz. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" dedi.