Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı Temmuz Ayı Yolcu İstatistikleri Açıklandı - Son Dakika
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Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı Temmuz Ayı Yolcu İstatistikleri Açıklandı

Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı geçen ay 64 bin 215 yolcuya hizmet verdi. İç hat yolcu trafiği 64 bin 32, dış hat yolcu trafiği ise 183 olarak kaydedildi. Ayrıca, havalimanına iniş-kalkış yapan uçak trafiği 376 olarak gerçekleşti.

12.08.2024 15:51
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Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı geçen ay 64 bin 215 yolcuya hizmet verdi.

Havalimanından yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, geçen ayın istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanında temmuz ayında, iç hat yolcu trafiği 64 bin 32, dış hat yolcu trafiği ise 183 olmak üzere toplamda 64 bin 215 oldu.

Geçen ay, havalimanına iniş-kalkış yapan uçak trafiği ise iç hatlarda 374, dış hatlarda 2 olmak üzere 376 olarak kayıtlara geçti.

Yük (kargo-posta-bagaj) trafiği de temmuz ayında toplam 646 ton oldu.

Bu yılın ilk 7 aylık döneminde ise yolcu trafiği 454 bin 696, uçak trafiği 2 bin 798, yük trafiği ise 4 bin 250 ton olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı Temmuz Ayı Yolcu İstatistikleri Açıklandı - Son Dakika

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