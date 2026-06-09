Marmara Adası'nda kayıp emekli teknisyenin cesedi bulundu - Son Dakika
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Marmara Adası'nda kayıp emekli teknisyenin cesedi bulundu

Marmara Adası\'nda kayıp emekli teknisyenin cesedi bulundu
09.06.2026 02:49
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58 yaşındaki Yahya Çelik'in cansız bedeni denizde bulundu, intihar ihtimali üzerinde duruluyor.

BALIKESİR'in Marmara Adası ilçesinde 2 gündür kayıp olarak aranan emekli röntgen teknisyeni Yahya Çelik'in (58), dolgu iskelesinin altında denizde cansız bedeni bulundu. Kamera incelemelerinde en son iskele istikametinde görülen 3 çocuk babası Çelik'in, dengesini kaybederek denize düşmesi sonucu hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Olay, Marmara Adası Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. 7 Haziran Pazar günü gece saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Marmara Adası Devlet Hastanesi'nden emekli Yahya Çelik'in yakınları, polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. İhbarın ardından emniyet ekipleri tarafından Çelik'i bulmak için geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Arama çalışmaları kapsamında ilçedeki MOBESE ve çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, Yahya Çelik'in en son merkezdeki dolgu iskelesi istikametine doğru yürüdüğünü tespit etti. Çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştıran asayiş ekipleri, dolgu iskelesinin altında denizin yüzeyinde bir kişinin hareketsiz yattığını tespit etti. Sahil Güvenlik ve polis ekiplerince denizden çıkarılan cansız bedenin, 2 gündür aranan Yahya Çelik'e ait olduğu belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı'nın gerçekleştirdiği incelemelerin ardından, Yahya Çelik'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan çok yönlü soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Marmara Adası, Yahya Çelik, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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