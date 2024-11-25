Marmara Aks Projesi ile Kültürel Destek

Güncel

İstanbul Kültür ve Sanat Vakfının (İKSV) Avrupa Birliği desteğiyle hayata geçirdiği "Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı" kapsamında "Marmara Aks Projesi" finanse edildi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre proje, Marmara, Avşa ve Ekinlik adalarında, ada halkının kültür sanata erişimini desteklemeyi ve bölgedeki kültürel hayatı güçlendirmeyi amaçlıyor.

Adalıların kültür sanat hizmetlerine erişimde yaşadığı zorluklar dikkate alınarak tasarlanan projeyle kapsayıcı ve sürdürülebilir bir kültür sanat ortamı oluşturmak hedefleniyor.

Galimi Çınarlı Kırsal Kalkınma ve Turizm Derneğinin yürütücülüğünde gerçekleştirilen projede, Marmara Adası Çınarlı Mahallesi'nde bulunan eski bir kültür sanat alanının, yeniden işlevlendirilerek, Çınarlı Kültür ve Sanat Yerleşkesi olarak hizmete sunulması planlanıyor.

Ayrıca Marmara Adası merkezinde bulunan Avni Jale Özken Marmara Adaları Müzesi'nde ziyaretçiler için çeşitli faaliyetler ve her ay müze buluşmaları düzenlenmesi amaçlanıyor.

Proje kapsamında çalıştay düzenlenecek

Projenin, sürdürülebilir kültür ve sanat ekosistemi oluşturma hedefine yönelik olarak kültür politikası eğitimi ve hak temelli yerel kültür politikası çalıştayı gerçekleştirilecek. Bu çalışmalarla, yerel yönetimler için bir politika belgesinin oluşturulması amaçlanıyor.

Son aşamada, Marmara, Avşa ve Ekinlik adalarının dokuz yerleşiminde 2025'in eylül ayında "Ada Kültürleri Festivali" gerçekleştirilecek.

Projenin tanıtım toplantısı, proje ortakları, iştirakçileri, kültür sanat aktörleri ve adalıların katılımıyla, yarın 13.00'te Avni Jale Özken Marmara Adalar Müzesi'nde yapılacak.

Toplantının ardından, Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfından (ÇEKÜL) Şerife Sinem Çelik, "Müzeleri Çocuklarla Keşfetmek" başlıklı söyleşi gerçekleştirecek.

Projeye katkı sağlayan ortak, iştirakçi ve paydaş kurumlar arasında Marmara Adalar Belediyesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı, Gündoğdu Köyü Güzelleştirme Derneği ve Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneği yer alıyor.