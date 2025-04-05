İstanbul yağışlı havanın etkisine girecek! Kar uyarısı yapıldı - Son Dakika
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İstanbul yağışlı havanın etkisine girecek! Kar uyarısı yapıldı

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İstanbul Valiliği, 8 Nisan Pazartesi günü İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da yağmur ve karla karışık yağmur beklendiğini açıkladı. Valilik ayrıca hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5-9 derece altına düşeceğini belirtti.

05.04.2025 19:17  Güncelleme: 19:39
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İstanbul Valiliği meteorolojik değerlendirmelere dayanarak, 8 Nisan 2025 Salı günü Marmara Bölgesi'nin doğusunda İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da yağmur ve karla karışık yağmur beklendiğini duyurdu. Duyuruda, meydana gelebilecek kar yağışı ile buzlanma, don ve zirai don olaylarına karşı uyarıların takip edilmesi istendi.

İstanbul Valiliği'nin açıklamasında " Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre; Ülkemizin 07 Nisan 2025 Pazartesi günü kuzeybatı (Trakya) kesimlerden itibaren yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor" denildi.

MEVSİM NORMALLERİNİN 5-9 DERECE ALTINA DÜŞECEK

Valilik açıklamasında ayrıca sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşeceği belirtilirken; "Halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, Pazartesi günü Trakya ( Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) kesimlerden başlamak üzere hafta boyunca azalarak bölge genelinde mevsim normallerinin altına düşeceği; bölge genelinde 5 ila 7 derece, iç ve yüksek kesimlerde ise 7 ila 9 derece mevsim normalleri altına ineceği tahmin ediliyor" ifadelerini kullandı.

BÖLGENİN DOĞUSUNA KARLA KARIŞIK YAĞMUR UYARISI

Açıklamada ayrıca şöyle denildi: "Yağışların 7 Nisan 2025 Pazartesi günü İstanbul'da yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 8 Nisan 2025 Salı günü bölgenin doğusunda İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor. Meydana gelebilecek kar yağışı ile buzlanma, don ve zirai don olaylarına karşı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahmin, meteorolojik değerlendirme ve erken uyarılarının takip edilmesi gerekmektedir."

İstanbul yağışlı havanın etkisine girecek! Kar uyarısı yapıldı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İstanbul yağışlı havanın etkisine girecek! Kar uyarısı yapıldı - Son Dakika

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