Marmara'da 6.2 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
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Marmara'da 6.2 Büyüklüğünde Deprem

İstanbul açıklarında meydana gelen deprem sonrası can kaybı yok, artçı sarsıntılar devam ediyor.

23.04.2025 16:32
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Marmara Denizi içinde bugün saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğindeki deprem toplam 13 saniye sürdü." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından İstanbul'daki depremlere ilişkin açıklamada bulundu.

Yerlikaya, "Marmara Denizi içinde bugün saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğindeki deprem toplam 13 saniye sürdü." bilgisini paylaştı.

Silivri açıklarına 24 kilometre uzaklıkta olan depremin başta İstanbul olmak üzere civar illerde de hissedildiğini aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Saat 15.12'ye kadar en büyüğü 5,9 olan 51 artçı deprem kaydedildi. 112 Acil Çağrı Merkezimize şu ana kadar 6 bin 100 ihbar geldi. Bu ihbarların büyük çoğunluğu bilgi almaya yönelikti. Şükürler olsun şu ana kadar can kaybı ve yaralı vatandaşımız bulunmamaktadır. Deprem sonrası, ilk andan itibaren tüm ekiplerimiz hızla harekete geçti. Şu ana kadar yapılan taramalara göre içinde yerleşim olan bina çökmesi söz konusu değildir. Taramalarımız devam etmektedir. Altyapı ve enerji hatlarında herhangi bir sorun bulunmamaktadır."

Vatandaşlardan resmi kurumların açıklamalarını dikkate almalarını rica eden Yerlikaya, teyitsiz bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Yerlikaya, "İstanbul'umuza ve depremin hissedildiği illerimizde yaşayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." açıklamasında bulundu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Marmara'da 6.2 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika

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