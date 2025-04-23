Marmara'da 6.2 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
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Marmara'da 6.2 Büyüklüğünde Deprem

Marmara Denizi'nde 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi, can kaybı yok.

23.04.2025 20:19
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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, "Marmara Denizi içerisinde saat 12.49'da 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 km derinliğindeki deprem toplam 13 saniye sürdü. Silivri açıklarında 24 km uzakta olan deprem başta İstanbul olmak üzere, Tekirdağ, Yalova, Bursa, Balıkesir illerinde de hissedildi. Saat 17.55'e kadar en büyüğü 5.9 olmak üzere 127 artçı deprem meydana geldi" dedi.

İstanbul'da saat 12.49'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul'a gelerek AFAD Merkezi'nde toplantı yaptı.

'YERLEŞİM OLAN HERHANGİ BİR BİNA ENKAZ İHBARI GELMEDİ'

Toplantının ardından depreme ilişkin son bilgileri paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Değerli basın mensupları, kıymetli İstanbullular, Bugün Marmara Denizi içerisinde saat 12.49'da 6.2 büyüklüğünde bir deprem eda geldi. Yerin yaklaşık 7 km derinliğindeki deprem toplam 13 saniye sürdü. Silivri açıklarında 24 km uzakta olan deprem başta İstanbul olmak üzere, Tekirdağ, Yalova, Bursa, Balıkesir illerinde de hissedildi. Saat 17.55'e kadar en büyüğü 5.9 olmak üzere 127 artçı deprem meydana geldi. Bu artçı depremlerin biri, az önce ifade ettim 5,9 büyüklüğünde en büyük olanı, 4 ve üzeri olan artçı deprem sayısı da toplam 7. Değerli arkadaşlar, depremin ilk anından itibaren Ankara'da AFAD Başkanlığımızda, Bakan Yardımcımız Münir Karaloğlu Başkanlığında, TAMP ve onun çalışan grup başkanları ve yine aynı şekilde İstanbul Valimiz Davut Bey'in başkanlığında burada, AFAD, TAMP, İstanbul grupla ilgili bütün bu kıymetli arkadaşlarımız bir araya geldi. Şükürler olsun, böyle büyük bir depremde şu ana kadar can kaybı ve yaralı bir vatandaşımız bulunmamaktadır. Her depremde olduğu gibi ilk yaptığımız nedir? Tarama, yani depremin bir olumsuz bir izi sahada var mı, yok mu? Bunu yapmaya çalışıyoruz. Bunun için de yine burada AFAD koordinasyonunda tüm kamu kurum ve kuruluşları, Büyükşehir, 39 İlçe Belediyesi, aynı şekilde İtfaiye Dairesi, Emniyet, Jandarma, 1. Ordumuz, yani devletimize ait genel, merkezi, tüm birimlerin tamamı buranın koordinasyonunda ve buranın İstanbul Acil Müdahale Planı kapsamında, daha önce sayısını ben unuttum valiyken, aynı şekilde Davut Valimiz döneminde de defalarca ve defalarca yapılan, toplantıda belirtilen plan uyarınca herkes kendi görev alanıyla ilgili sahada tarama yaptı. İlk etapta kamuoyunu bir 45'inci dakikadan itibaren televizyonlar alacıyla şu güzel haberi de verdik. Dedik ki, şu ana kadar içinde insanın yaşadığı, yerleşim olan herhangi bir bina enkaz ihbarı şükür olsun ki gelmedi. Dedik, şu ana kadar da taramalarımız devam ediyor. Sadece Fatih ilçemizde bir metruk bina. ve tahliyesine gelip de gözlemsel olarak tarama yapan bizim çevre şehircilik ve iklim değişikliği müdürlüğümüzden görevli olan arkadaşlarımızın yapmış olduğu 9 evle ilgili tahliye ile ilgili tespitimiz var" dedi.

112'YE 10 BİN 84 ÇAĞRI

Bakan Yerlikaya, "Şunu söyleyelim, 10.084 112'ye çağrı geldi. Şimdi hep bunu söylüyoruz. Ne demek 112 acil çağrıya gelen aramalardan ne anlamamız lazım? 16 milyonluk, 131 dünya ülkesi nüfusundan daha büyük nüfusa sahip olan medeniyetimizin baş tacı olan İstanbul'umuza hemşerilerimizden sadece 10.084 çağrı geldi. Bunların tasdifini yaptık, kıymetli basın mensupları. Pek çoğu bilgi edinme amaçlı. Bir kısmı evimizde veya hizmet sundukları bina ile ilgili endişelerini paylaşan ifadeler, bir kısmı da sağlıkla ilgili olan ihbarlar" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Marmara'da 6.2 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika

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