Marmara'da Büyük Deprem Riski Yok

Deprem Uzmanı Üşümezsoy: " Marmara Denizi'nde faylar daha önceden kırıldığı için artık büyük bir deprem riski yok"

İSTANBUL - İstanbul'da peş peşe yaşanan depremlere ilişkin açıklama yapan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, "Marmara Denizi'nde faylar daha önceden kırıldığı için artık büyük bir deprem riski yok" dedi.

İstanbul Silivri açıklarında peş peşe meydana gelen depremlerin ardından Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, değerlendirmelerde bulundu. Üşümezsoy, bugün meydana gelen depremin İstanbul'da olmadığını belirterek, "Bugün deprem İstanbul'da değil, İstanbul'a kilometrelerce uzaklıkta bulunan Silivri Çukuru'nda, Silivri fayında oldu. 2019'daki 5.7 büyüklüğündeki depremlerin meydana geldiği Silivri Fayı üzerinde bugün 6.2 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. "Bu depremler büyük bir İstanbul depremini tetikler mi?" diye soracak olursanız, Marmara'da risk taşıyan yegane fayın bu fay olduğunu söylemeliyim. Bu fay üzerinde 6 ile 6.5 büyüklüğünde bir deprem riskine sahiptir" dedi.

"6.2'lik bir deprem daha olabilir"

6.2'lik bir depremin daha olabileceğini fakat yakın bir tarihte olmayacağına değinen Üşümezsoy, "Tarihe baktığımızda, Marmara'da 1894 yılında deprem Çınarcık Çukuru'nun güneyinde, Çınarcık- Yalova hattında meydana gelmiştir. 1912'de ise Tekirdağ-Silivri Çukuru'nda bir deprem olmuştur. Bazı uzmanların iddia ettiği gibi, 1999'dan sonra 'Marmara'nın tamamı kırılacak' söylemi tamamen bir laftır, bilinmeden konuşulan bir konudur. Burada kırılmayan fay hattı Kumburgaz'daki faydır. Bu 6.2'lik belki bir tane daha 6.2'lik deprem olabilir. Ama bu eli kulağında olan bir şey değil. Ayrıca bu fay, batıya ya da doğuya doğru uzanarak Adalar'a kadar ulaşan büyük bir deprem oluşturacak nitelikte değildir. Adalar Fayı'nda da büyük bir deprem riski bulunmamaktadır" diye konuştu.

"Vatandaşlar panik yapmamalı"

Üşümezsoy, vatandaşların panik yapmamasının gerektiğini ifade ederek, "Dolayısıyla şu an Marmara'da kırılmayan aktif fay yegane bu faydır. Vatandaşlar panik yapmamalı. 6.2'lik bu depremin ardından yaşanabilecek 4.5 büyüklüğüne yakın artçılar olur. Ama Çekmece ve Avcılar gibi bölgelerde heyelan kaynaklı yıkım olamadığı sorun yoktur. Bu bölgelerde risk heyelanlardır. İstanbul'da büyük bir deprem olur denilen noktada İstanbul'da deprem olmuş. 1894'te Yalova'dan başlayarak batıya doğru kırılmıştır ve 1894'te en büyük deprem olmuş. Jeologlar şişmiş bir şekilde '1766'dan beri deprem yok o halde eli kulağında dedikleri yere en büyük cevabı Murat Bardakçı ve Erhan Afyoncu verdi. İstanbul'da büyük deprem 1894 olmuş. Öyle olunca hani 250 yılda bir büyük deprem oluyor o halde depremin eli kulağında denilen laf tamamen çöpe atılıyor. 1912'de Tekirdağ-Silivri çukurunda Marmara adasında kırılmış, bu zaman kırılmayan yegane fay burada şu söylediğim cümle içerisinde depremler sürekli olan bir şeyler değildir. Bir fay kırılır ondan sonra sağlamlaşır yeniden kırılabilir" şeklinde konuştu.

"Artık büyük bir deprem riski yok"

Büyük bir deprem riskinin olmadığın belirten Üşümezsoy, "Örneğin burada 'Santorini'de büyük deprem oldu' diye çıktılar "Ege batacak" denildi, ancak ben o zaman da söyledim: 1956'da Santorini'de 7.7'lik büyük bir deprem oldu, 17 Ağustos depreminde çıkan enerjinin 3 katı çıktı ama sonrasında büyük bir şey olmadı, herkes sustu. Marmara Denizi'nde faylar daha önceden kırıldığı için artık büyük bir deprem riski yok. Yalnızca bu bahsettiğim fayda Kuzey Anadolu fayı değil bölgesel bir fay. Yalnızda deprem riski taşıyan fay Silivri Çukuru'ndaki Silivri fayıdır. 6 ila 6.5 arasında deprem yapar dediğim nokta birebir çıkmıştır" ifadelerini kullandı.