Marmara'da Deprem Uyarısı

(ANKARA) - Jeofizik yüksek mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, bugün Marmara Denizi açıklarında meydana gelen depremlere ilişkin "Benim halka önerim özellikle bugün için evlerine güvenmiyorlarsa evleri sağlam olan dostlarının yanında kalsınlar birkaç gün. Sağlam konutta oturan varsa kaygılanmadan oturmaya devam edebilir" dedi.

Jeofizik yüksek mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, ANKA Haber Ajansı'na İstanbul'da Marmara açıklarında meydana gelen depremlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ercan, "Sabah olan 4 büyüklüğündeki deprem bu depremin öncüsüdür. Arkasından 6.2 büyüklüğünde 13 bin km derinliğinde ana deprem oluştu. O ana depremin oluştuğu derinlik granit katmanın tam tabanında oluştu. Kuzey Marmara'da beklenen en derin depremlerden bir tanesi gerçekleşti. Kuzey Anadolu kırığı boyunca sağ atımlı bir deprem olarak gerçekleşti. Yaklaşık denizin içinde 7 ila 10 km bir kesimi kırmış olabilir. Buradaki birikmekte olan gerginliğin bir kısmını boşalttı ama gerginliğin tamamı boşalmadı" ifadelerini kullandı.

Ercan sözlerine şöyle devam etti:

"Bunun ardından beklediğimiz 7,7 olabilir mi ne zaman olabilir bu konuda bir bilgimiz yok. Bu 7,7'lik bir depremin olabilmesi için 6 milyar gigatonluk bir güçle bastırması gerekiyor, eğer bu güç oluşmuş olsaydı zaten kırılma gerçekleşirdi.

Bir kişinin depremden ölmesinin Türkiye'ye maliyeti 1 milyon 250 bin dolar ile 2 milyon 500 bin dolar arasında değişiyor. Ülkenin kalkınma hızı da 1-2 puan geriye düşüyor. Bu deprem bile Türkiye'nin ekonomisine etkileyecektir. Benim halka önerim özellikle bugün için evlerine güvenmiyorlarsa evleri sağlam olan dostlarının yanında kalsınlar birkaç gün. Sağlam konutta oturan varsa kaygılanmadan oturmaya devam edebilirler. Deprem daha büyük olsaydı o zaman bir yıkımdan söz edebilirdik."