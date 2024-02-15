Marmara Denizi'nde Batan Ticari Gemide Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Marmara Denizi'nde Batan Ticari Gemide Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Marmara Denizi\'nde Batan Ticari Gemide Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Marmara Denizi'nde Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında batan ticari gemideki 6 mürettebatın arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Yerlikaya, olay yerine sahil güvenlik ekipleri ve römorkörlerin sevk edildiğini, hava şartlarının müsait olması durumunda helikopterin de bölgeye intikal edeceğini açıkladı.

15.02.2024 11:00  Güncelleme: 11:01
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Marmara Denizi'nde Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında, içerisinde 6 mürettebat bulunan ticari geminin batmasının ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saat 06.30'da Marmara Denizi'nde Karacabey açıklarında, içerisinde 6 mürettebat bulunan "Batuhan A" isimli bir ticari geminin ağır hava ve deniz şartları nedeniyle batmaya başladığı bilgisinin alındığını belirtti.

Olay mahalline 2 sahil güvenlik gemisi ve 2 sahil güvenlik botunun sevk edildiğini bildiren Yerlikaya, eş zamanlı olarak Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce de 2 römorkörün bölgede görevlendirildiğini kaydetti.

Yerlikaya, olayla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Başlatılan arama kurtarma faaliyetleri neticesinde geminin battığı değerlendirilen bölgede bir adet boş can salı tespit edilmiştir. Arama kurtarma çalışmalarına destek olmak üzere bir Sahil Güvenlik korveti ve bir Sahil Güvenlik uçağı da bölgeye intikal etmek üzere görevlendirilmiştir. Olumsuz hava şartları sebebiyle bölgeye intikal edemeyen bir Sahil Güvenlik helikopteri hazır olarak beklemekte, hava şartlarının müsaade etmesiyle derhal intikale geçecektir. Bölgede başlatılan arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir."

Yerlikaya, sahil güvenlik ekiplerinin boş can salını bulduğu anların görüntüsünü de paylaştı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Marmara Denizi'nde Batan Ticari Gemide Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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