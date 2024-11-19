Marmara Denizi\'nde Korkunç Yangın: İki İşçi Hayatını Kaybetti

Güncel

MARMARA Denizi, Sedef Adası açıklarında FG SEVİL isimli geminin makine dairesinde çıkan ve iki işçinin hayatını kaybettiği yangına ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Marmara Denizi Sedef Adası açıklarında Yalova'dan Bulgaristan'a hareket eden Panama bandıralı FG SEVİL isimli kuru yük gemisinin makine dairesinde 31 Ekim Perşembe günü bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıkmıştı. Yangın Kıyı Emniyeti ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken makine dairesinde mahsur kalan Hüseyin Aydemir ve Gökhan Kan isimli işçiler hayatını kaybetmişti. Yangının ardından iki işçisinin hayatını kaybettiği makine dairesinin görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, itfaiye ekiplerinin yangını söndürdükten sonra geminin makine dairesine girdikleri ve makine dairesinde mahsur kalarak hayatını kaybeden iki işçinin yerde yattığı da görülüyor.