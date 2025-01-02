Marmara Denizi'nde Müsilaj Balıkçıları Endişelendiriyor - Son Dakika
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Marmara Denizi'nde Müsilaj Balıkçıları Endişelendiriyor

Marmara Denizi\'nde Müsilaj Balıkçıları Endişelendiriyor

Çanakkale Boğazı ve Marmara Denizi'nde yeniden görülen müsilaj, balıkçılarda kaygı yaratıyor. DEM-BİR Başkanı Naci Karabiber, müsilajın avcılığı engelleyebilecek seviyeye ulaştığını belirtti.

02.01.2025 10:56  Güncelleme: 10:59
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ÇANAKKALE Boğazı ve Marmara Denizi'nde görülen müsilaj nedeniyle balıkçılar dertli olduklarını belirtiyor. Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği (DEM-BİR) Çanakkale- Tekirdağ Bölge Birliği Başkanı Naci Karabiber, "Müsilaj hızlı yayılarak, özellikle Erdek Körfezi'ni kapattı. Lokal olarak avcılığı engelleyecek seviyeye geldi" dedi.

Çanakkale Boğazı ve Marmara Denizi'nde 2020 yılında etkili olan müsilaj yeniden görülmeye başlandı. Boğazın bazı noktalarında az miktarda görülen müsilaj, özellikle balıkçılarda tedirginlik yarattı. DEM-BİR Çanakkale-Tekirdağ Bölge Birliği Başkanı Naci Karabiber, müsilajın bazı balıkçıların av malzemelerine zarar verdiğini söyledi. Müsilajın daha önceki yıllarda ilk olarak İzmit Körfezi'nde görüldüğünü hatırlatan Karabiber, "Müsilaj bu yıl ise Erdek Körfezi'nde kasım ayının başında başladı, ortalarına doğru yoğunlaştı. Lokal olarak avcılığı engelleyecek seviyeye geldi. Ama 2020 yılında olan müsilajın çeyreği kadar bile yok. Müsilaj asıl olarak suyun altındadır. Suyun üzerinde görülen kısmı aslında risksiz olanıdır. Müsilajın çok olduğu yıllarda balık göç edemiyor. Denizde oksijen kalmıyor, balık yolunu bulamıyor. Ondan sonraki yıl denizde balık olmaz. Çünkü o yıl balık göçünü, doğal oluşumunu tamamlayamamıştır. Müsilajın en fazla olumsuz etki ettiği balıklar, dip balıklarıdır. Lüfer, palamut, hamsi gibi balıkları müsilaj pek etkilemez" dedi.

'BALIKÇI TEKNESİNİN VİNCİ KIRILDI, AĞLARI YIRTILDI'

Erdek Körfezi'nde müsilaj başladığında çok iyi hamsi popülasyonu olduğunu ifade eden Karabiber, "Su sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerindeydi. Müsilaj hızlı yayılarak, Erdek Körfezi'ni kapattı. Gemlik Körfezi'nde birkaç balıkçı teknesine yapışan müsilaj nedeniyle vinci kırıldı, ağları yırtıldı. Ondan sonra kuzey yönlü rüzgarlar esmeye başlayınca müsilajı bastırdı. Avcılığa devam edildi. 2020 yılında olan müsilaj, bu sene olmayacak. O kadar müsilaj görülmeyecek. Kuzey yönlü rüzgarların esmesi iyi denk geldi. Rüzgar güney yönlü devam etseydi, tekrar aynı sonuçları görebilirdik" dedi.

Haber-Kamera: Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,

Kaynak: DHA

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