Marmara ve Kıyı Ege'de Sağanak Yağış

Güncel

(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış, İzmir'in kıyı ilçelerinde ise kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'nin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde İzmir'in kıyı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

MGM, yağışların kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 17, en düşük 6; İstanbul'da en yüksek 16, en düşük 12; İzmir'de en yüksek 21, en düşük 12 derece olacak.