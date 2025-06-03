Marmaris'te 5.8 Büyüklüğünde Deprem

MUĞLA'nın Marmaris ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre, 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, başta Aydın ve İzmir olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Akdeniz'de 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Marmaris'in 10,43 kilometre açığında meydana gelen deprem, 67,91 kilometre derinlikte kaydedildi. Çevre illerde de hissedilen depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.