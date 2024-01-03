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Marmaris'te kaybolan kişinin bulunması için arama çalışması devam ediyor - Son Dakika
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Marmaris'te kaybolan kişinin bulunması için arama çalışması devam ediyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4 gün önce mantar toplamak için gittiği ormanlık alanda kaybolan kişinin bulunması için arama çalışması yürütülüyor. İsa Çiftçi'nin geri dönmemesi üzerine yakınları jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. AFAD, jandarma, orman işletme müdürlüğü ve gönüllü ekipler arama çalışmalarına katılıyor. Ayrıca, sualtı dalgıç timi de yangın söndürme havuzlarında arama yapıyor.

Marmaris\'te kaybolan kişinin bulunması için arama çalışması devam ediyor
03.01.2024 - 13:27,
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4 gün önce mantar toplamak için gittiği ormanlık alanda kaybolan kişinin bulunması için arama çalışması yürütülüyor.

Mantar toplamak için 30 Aralık'ta Balan Dağı'ndaki ormanlık alana giden İsa Çiftçi'nin (65) geri dönmemesi üzerine yakınları jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.

İhbar üzerine AFAD koordinesinde, Muğla ve Aydın İl Jandarma Komutanlığı, orman işletme müdürlüğü ekipleri arama çalışması başlattı. Çalışmalara AKUT, Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekibi, Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği üyeleri de destek veriyor.

İz takip köpekleri de kullanan ekipler, bölgeyi tarıyor.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği Dalgıç Timi ise Çiftçi'nin yangın söndürme havuzuna düşmüş olma ihtimaline karşı bölgedeki havuzlarda arama çalışması yapıyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Marmaris'te kaybolan kişinin bulunması için arama çalışması devam ediyor - Son Dakika
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