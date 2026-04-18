Marmaris\'te Ruhsatsız Silahla Şüpheli Tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen asayiş uygulamasında ruhsatsız silah ve mühimmatla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde suç ve suç unsurlarının tespitine yönelik uygulama yaptı.

Ekiplerin denetimler sırasında durdurulan bir şüphelinin üzerinde yaptıkları aramada, 1 ruhsatsız tabanca, tabancaya ait şarjör ve 6 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.