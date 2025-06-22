Marmaris\'teki silahlı kavga soruşturmasında 2 tutuklama

NE OLMUŞTU?

Marmaris ilçesi Tepe Mahallesi 36 Sokak'ta iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan silahlı kavgada mermilerin isabet etmesiyle yaralanan Ç.K, Marmaris Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.