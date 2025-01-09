Mavi Vatan-2025 tatbikatı seçkin gözlemci günü Marmaris'te başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mavi Vatan-2025 tatbikatı seçkin gözlemci günü Marmaris'te başladı

Geniş Video İzle

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından düzenlenen Mavi Vatan-2025 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü Marmaris'te başladı. Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in şubat ayında Türkiye'ye yapacağı ziyaret öncesi gerçekleştirilen tatbikata 90 gemi, 50 hava aracı ve 20 bin personel katılırken, modernizasyonu tamamlanan TCG Oruçreis fırkateyni tatbikatta yer aldı.

09.01.2025 13:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de düzenlenen Mavi Vatan-2025 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü başladı.

TCG ORUÇREİS DE KATILIYOR

Tatbikata katılan fırkateynler, sabah saatlerinden itibaren Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üssü'nden ayrıldı. Barbaros Sınıfı Fırkateyn Yarı Ömür Modernizasyon Projesi kapsamında modernizasyonu tamamlanan ilk gemi olan TCG Oruçreis de tatbikata katıldı.

Mavi Vatan-2025 tatbikatı Marmaris'te başladı

SAS TİMLERİ BÖLGEYE İNTİKAL ETTİ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanlarının bulunduğu TCG Salihreis fırkateyni, liman çıkışında bekleyen TGC Oruçreis fırkateyni tarafından 19 pare top atışı ile selamlandı. Tatbikatın "Taktik Pençe Harekatı" kapsamında, SAS timleri helikopterle bölgeye intikal etti. Suya atlayan tim, tespit edilen mayını monte edilen patlayıcıyla imha etti.

SAT TİMLERİ YILANCIK ADASI'NA BAYRAK DİKTİ

Tatbikat senaryosu gereği helikopterlerle adaya çıkarma yapılmadan önce top atışı gerçekleştirildi. Botlarla sahile taarruz edilmesinin ardından SAT timleri Marmaris Yılancık Adası'na bayrak dikti. Denizdeki SAT timleri "üzüm salkımı" yöntemiyle helikopterle sudan alındı. Helikopterden halatlarla TCG Göksu fırkateynine inen SAT timleri, senaryo gereği geminin güvenliğini sağladı. Tatbikatta, denizde malzeme transferi kapsamında Ada sınıfı korvet TCG Burgaz ve TCG Büyükada sancak gemileri, TCG Salihreis ile malzeme transferi gerçekleştirdi.

Mavi Vatan-2025 tatbikatı Marmaris'te başladı

90 GEMİ, 20 BİN PERSONEL KATILIYOR

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 2023 yılı dış kaynaktan astsubay temini kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ilk defa katılan bilgi teknolojileri, ikmal ve idari sınıfından kadın astsubayları tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Şubat ayında Türkiye'ye yapması beklenen ziyaret öncesinde düzenlenen "Mavi Vatan-2025" tatbikatına, 90 gemi, 50 hava vasıtası ve 20 bin personel katılıyor.

Mavi Vatan-2025 tatbikatı seçkin gözlemci günü Marmaris\'te başladı
Kaynak: AA

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Uluslararası İlişkiler, Doğu Akdeniz, Yunanistan, Mavi Vatan, Karadeniz, Marmaris, Politika, Güvenlik, Türkiye, Savunma, Güncel, Spor, Ege, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mavi Vatan-2025 tatbikatı seçkin gözlemci günü Marmaris'te başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Fatih Yavuz:
    Allah devletimize milletimize ordumuza zeval vermesin inşallah Ne mutlu Türküm diyene ???????????? 5 0 Yanıtla
  • murat olguner:
    Varoluşun yiğit mehmetler yaşadın Türk ordusu 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:31 ABD’de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi ABD'de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi
23:38 Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı
22:27 Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor
22:01 Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal
21:44 Yerine kayyum atanan Ahmet Türk’ün görevine iade edilmesi gündemde Yerine kayyum atanan Ahmet Türk'ün görevine iade edilmesi gündemde
09:17 Memurların yemek bedelleri beli oldu Memurların yemek bedelleri beli oldu
09:08 Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak
08:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
08:54 Bunu da gördük Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu Bunu da gördük! Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu
08:47 TSK teyakkuzda: Suriye’ye harekat artık an meselesi TSK teyakkuzda: Suriye'ye harekat artık an meselesi
08:46 Meksika lideri Sheinbaum, Trump’la dalga geçti Meksika lideri Sheinbaum, Trump'la dalga geçti
08:42 Ne diyeceğini bilemedi Ali Koç’u terleten soru Ne diyeceğini bilemedi! Ali Koç'u terleten soru
08:04 Gelecek, Saadet ve DEVA partileri “Yeni Yol“ ismi altında birleşiyor Gelecek, Saadet ve DEVA partileri "Yeni Yol" ismi altında birleşiyor
07:53 Japonya’da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı Japonya'da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2025 07:20:58. #1.12#
SON DAKİKA: Mavi Vatan-2025 tatbikatı seçkin gözlemci günü Marmaris'te başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.