MCG Tower davası ertelendi - Son Dakika
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MCG Tower davası ertelendi

Hatay'da 14 kişinin öldüğü MCG Tower davasının duruşması, bilirkişi raporu gelmediği için 25 Haziran'a ertelendi.

07.02.2025 16:07
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HABER: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Hatay'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 14 kişinin yaşamını yitirdiği MCG Tower davasının dördüncü duruşması görüldü. Bilirkişi raporu gelmediği için duruşma 25 Haziran'a ertelendi. MCG Tower'da anne ve babasını kaybeden Selin Sümbültepe, "Depremin üzerinden iki yıl geçmesine rağmen, adaletin gecikmesi acımızı daha da derinleştiriyor. Bugünkü duruşmada, adaletin bir an önce sağlanması adına bilirkişi raporunun sunulmasını ve mahkemenin bu konuda gerekli adımları atmasını talep ettik. Adalet gecikmesin, vicdanlarımız yaralanmasın" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Hatay'ın İskenderun ilçesindeki MCG Tower da depremde yıkıldı, 14 kişi yaşamını yitirdi.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı, binanın yapım işini üstelenen ve müteahhidi Muhammet Coşkun Gökkan, statik proje müellifi ve kaba inşaatı gerçekleştiren Mehmet Yılmazlar, şantiye şefi Şule Genç Özbay, yapının mimari proje müellifi Meltem Yılanoğlu, yapının jeolojik etüt müellifi Sefa Apak, yapının jeofizik etüt müellifi Mehmet İnce, yapının jeoteknik etüt müellifi Yıldıray Şengül, binanın projelendirme ve yapım sürecinde denetim görevini üstlenen yapı denetim şirketi yetkilisi Sakin Karaömer, yapıya ilişkin olarak adı geçen yapı denetim şirketi bünyesinde statikle alakalı kısımdan sorumlu ve aynı zamanda şirket yetkilisi Hikmet Nural, yapıya ilişkin adı geçen yapı denetim şirketi bünyesinde mimariyle alakalı kısımdan sorumlu Hatice Sezer, ustabaşılar Abdulhamit Bostancı, Ali Cemil Arıcan ve firma sahibi Ferhat Sönmez hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açtı. Dosya kapsamında 13 sanıkta tutuksuz olarak yargılanıyor.

İskenderun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dördüncü duruşmaya başka suçtan cezaevinde bulunan müteahhit Muhammet Coşkun Gökkan SEGBİS aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklardan Yıldıray Şengül, Şule Genç Özbay, Sakin Karakaömer, Meltem Yılanoğlu, MCG Tower'da yakınlarını kaybedenlerin aileleri ve taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu. Tutuksuz 8 sanık ise duruşmaya katılmadı.

Sanıklar üzerlerine atılı suçlamaları reddetti. Müştekiler de sanıkların tutuklu yargılanmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesine karar verdi. Bir sonraki duruşma 25 Haziran'da yapılacak.

"Adalet gecikmesin, vicdanlarımız yaralanmasın"

MCG Tower'da annesi Cehide ve babası Rafi Sümbültepe'yi kaybeden Selin Sümbültepe, duruşma sonrası ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Bugün, depremin ardından açılan davanın dördüncü duruşması görüldü. İlk duruşmanın yapıldığı 5 Mart 2024'ten bu yana, bilirkişi incelemesi için tevdi edilen dosyada hala rapor sunulmadı. Depremin üzerinden iki yıl geçmesine rağmen adaletin gecikmesi acımızı daha da derinleştiriyor. Mahkeme, davayı 25 Haziran'a erteledi. Ancak bilirkişi raporu hala dosyaya eklenmedi. Adalet sisteminin bu gecikmeye izin verdiğini üzülerek görüyoruz. Bugünkü duruşmada, adaletin bir an önce sağlanması adına bilirkişi raporunun sunulmasını ve mahkemenin bu konuda gerekli adımları atmasını talep ettik. Adalet gecikmesin, vicdanlarımız yaralanmasın."

Kaynak: ANKA

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