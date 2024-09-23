MEB, 100 Müfettiş Yardımcısı Alacak - Son Dakika
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MEB, 100 Müfettiş Yardımcısı Alacak

MEB, 14-25 Ekim tarihleri arasında 100 müfettiş yardımcısı alımı için sınav yapacak.

23.09.2024 21:41
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MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın müfettiş ihtiyacını karşılamak üzere sınavla 100 Bakanlık müfettiş yardımcısı alımı yapacak. Bakanlık 'müfettiş yardımcılığı yarışma sınavı duyurusu' ise Resmi Gazete'de yayımlandı. Sınav başvuruları 14-25 Ekim tarihleri arasında yapılacak.

MEB'in Bakanlık müfettiş yardımcısı alımına yönelik sınav sürecini düzenleyen duyurusu, bugün Resmi Gazete'de ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet adresinde yayımlandı. Bu doğrultuda, öğretmen ve öğretmen dışı alan olmak üzere sınavla toplam 100 Bakanlık Müfettiş Yardımcısı alınacak. Bakanlık müfettiş yardımcılığı sınavı başvuruları ise 14-25 Ekim 2024 tarihleri arasında öğretmenlik alanından başvuranlar için MEBBİS, öğretmenlik dışı alanlardan başvuranlar için ise Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi (Kariyer Kapısı) üzerinden yapılacak.

Öğretmenlik alanları için yarışma sınavı, yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamadan oluşacak. Adaylık ve sözleşmeli öğretmenlik süresi dahil olmak üzere sınav başvurusunun son günü itibarıyla öğretmenlikte 8 yıl ve daha fazla hizmeti bulunmak koşulu ile halen Bakanlık kadrolarında görev yapan ve yarışma sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olanlar, Bakanlık müfettiş yardımcılığı sınavına başvurabilecek.

Belirtilen 8 yıllık sürenin hesabında resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yönetici ve öğretmen olarak geçirilen süreler ile askerlik hizmetini temel askerlik eğitiminden sonra Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında öğretmen olarak yerine getirenlerin bu süreleri birlikte değerlendirilecek.

'ÖĞRETMENLİK DIŞI ALANLARDAN TOPLAM 50 MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALINACAK'

Öğretmenlik dışı alanlardan alımı yapılacak müfettişler; eğitim ve öğretime dair denetimlerde görev almamakta, Bakanlığa bağlı kurum ve personelin idari işleri, mali hususlar, döner sermaye işletmeleri, yapım-onarım süreçleri, ihale işleri konularında inceleme, soruşturma ve denetim yapacak. Öğretmen dışı alan için yarışma sınavı, KPSS ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamadan oluşacak. Bu alan başvurularında ise en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme, mühendislik, mühendislik-mimarlık ve teknoloji fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabilecek.

35 yaşını doldurmamış olan ve duyuruda ilan edilen KPSS puan türlerinden 75 ve üzerinde puan almış olmak kaydıyla başvuru yapanlardan en yüksek puan sıralamasına göre alınacak kadro sayısının iki katı aday arasında bulunmak şartı aranıyor.

'SINAV TARİHLERİ'

Öğretmenlik alanından başvuran adaylar için yazılı sınav, 23 Kasım'da, Ankara'da saat 10.00'da tek oturum halinde yapılacak. Sınav 80 sorudan oluşacak. Sınav sonuçları ise 6 Aralık'ta MEB'in www.meb.gov.tr ve odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacak. Sözlü sınava girmeye hak kazananlar ile sınav yeri ve tarihi 10 Ocak 2025 tarihinde www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecek. Sözlü sınav ise Ankara'da 20-24 Ocak 2025 tarihleri arasında yapılacak. Atanmaya hak kazananlar 7 Mart 2025 tarihinde ilan edilecek.

Öğretmenlik dışı alandan başvuran adaylar için; sözlü sınava girmeye hak kazananlar ile sınav yeri ve tarihi 22 Kasım'da ilan edilecek. Sözlü sınavlar 2-6 Aralık tarihleri arasında Ankara'da yapılacak. Sözlü sınav sonuçları ise 20 Aralık tarihinde kariyerkapisi.cbiko.gov.tr web adresinden açıklanacak. Atanmaya hak kazananlar ise 17 Ocak 2025 tarihinde kariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinde ilan edilecek.

Kaynak: DHA

Milli Eğitim Bakanlığı, Politika, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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