MEB, 2024 BİLSEM öğretmen atama sonuçlarını açıkladı - Son Dakika
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MEB, 2024 BİLSEM öğretmen atama sonuçlarını açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) 2024 yılı öğretmen atama sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024 Yılı BİLSEM Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu kapsamında gerçekleştirilen sözlü sınav sonuçlarına göre tercih yapan öğretmenlerin atama sonuçları açıklandı. Atanan öğretmenlerin tebliğ ve ilişik kesme işlemleri ise 26 Temmuz itibarıyla başlayacak. Sonuçlara, meb.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.

24.07.2024 17:27
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) 2024 yılı öğretmen atama sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

Bakanlığın internet sitesindeki duyuruya göre, 2024 Yılı BİLSEM Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu kapsamında gerçekleştirilen sözlü sınav sonuçlarına göre tercih yapan öğretmenlerin atama sonuçları açıklandı.

Atanan öğretmenlerin tebliğ ve ilişik kesme işlemleri ise 26 Temmuz itibarıyla başlayacak.

Sonuçlara, "meb.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA

Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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