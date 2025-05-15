MEB Uzman Yardımcıları Belirlendi

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 17- 28 Şubat tarihlerinde yapılan Milli Eğitim Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı sonucunda atanmaya hak kazanan adaylar belli oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, atanmaya hak kazanan adaylara yönelik duyuruda, adaylardan başka kurumda görev yapan ve muvafakati uygun görülmeyenlerin atamalarının yapılmayacağı belirtildi.

Yasal süresi içinde göreve başlamayanlar, ataması yapılıp herhangi bir sebeple görevden ayrılanlar ile atama şartlarını taşımadığı anlaşılanların yerlerine, puan üstünlüğüne göre yedek adaylar atanacak.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek.

Adaylar, 5 iş günü içinde komisyona itiraz edebilecek ve itirazlar komisyonca en geç 10 iş günü içinde karara bağlanacak.

Sonuçlara "personel.meb.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.