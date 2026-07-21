Meclis Çalışma Süresini Uzattı - Son Dakika
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Meclis Çalışma Süresini Uzattı

21.07.2026 22:24
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TBMM, 24 Temmuz'a kadar çalışmalara devam edecek, önemli teklifleri gündemine aldı.

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti Grubu'nun Meclis'in çalışma takvimi ile gündemine ilişkin grup önerisi kabul edildi. Alınan karar doğrultusunda Genel Kurul, gündemindeki teklifleri tamamlanmaması ihtimaline karşı 24 Temmuz Cuma günü için de çalışma kararı alındı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da, AK Parti Grubu'nun Meclis'in çalışma takvimi ve gündem sırasına ilişkin sunduğu öneri ele alınarak kabul edildi.

Kabul edilen öneriyle birlikte Genel Kurul'da en düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenlemeyi de içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi gündemin ilk sırasına alınırken, öğrenci affına ve yükseköğretime ilişkin düzenlemeleri içeren Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ikinci sıraya alındı.

MECLİS 24 TEMMUZ'DA KAPANMAYACAK, BİR HAFTA DAHA ÇALIŞACAK

Öneriyle birlikte, daha önce açıklanan takvime göre 24 Temmuz Cuma günü tatile girmesi beklenen Meclis'in çalışma süresi uzatıldı. Alınan karar doğrultusunda Genel Kurul'da bu haftaki görüşmelerin tamamlanamaması ihtimaline karşı Cuma günü için çalışma kararı alınırken, 24 Temmuz'dan sonraki hafta da gündemindeki teklifleri tamamlamak üzere mesaiye devam edilecek.

Gelecek haftaki çalışma takviminde ise Meclis, 28 Temmuz Salı günü Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Devleti Milli Birlik Hükümeti Arasında Kolluk İş Birliği Mutabakat Muhtırasının Notalarla Birlikte Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, 29 Temmuz Çarşamba günü Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 28 Nisan 1992 Tarihinde Bişkek'te İmzalanan Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasını Tadil Eden Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi ve 30 Temmuz Perşembe günü ise Dışişleri Bakanlığı Tarafından Temsil Edilen Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Maliye Bakanlığı Tarafından Temsil Edilen Kırgız Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Arasında Borç Silme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri tamamlanana kadar çalışmalarını sürdürecek.

Kaynak: ANKA

Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meclis Çalışma Süresini Uzattı - Son Dakika

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