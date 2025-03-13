Mecliste 'Kurucu Önder' Tartışması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mecliste 'Kurucu Önder' Tartışması

'Kurucu önder' tartışmasında CHP'li Emir, Atatürk dışında kimseyi kabul etmediklerini belirtti.

13.03.2025 18:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ile MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay arasında "kurucu önder" tartışması yaşandı. CHP'li Emir, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK lideri Abdullah Öcalan için "PKK'nın kurucu önderi" ifadesini kullanmasına tepki göstererek, "Abdullah Öcalan'a 'kurucu önder' diyorlar. Oysa bu ülkenin bir tek kurucu önderi var, o da Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bu çatı altında bir başkasına 'kurucu önder' demeyi de asla kabul etmiyoruz, asla kabul etmeyeceğiz" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 10 Mart'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan için "PKK'nın kurucu önderi" ifadesini kullanmıştı. İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez ve CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM Genel Kurulu'nda Bahçeli'nin bu ifadesine tepki gösterdi.

CHP'li Emir'in, "Abdullah Öcalan'a 'kurucu önder' diyorlar. Oysa bu ülkenin bir tek kurucu önderi var, o da Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Biz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten başka kurucu önder tanımıyoruz, kabul etmiyoruz" sözlerinin ardından MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da "Geçtiğimiz yıllarda İstanbul'daki değişik sokaklarda 'Önder Apo' diyen kitleyle birlikte Öcalan'ın ve Atatürk'ün posterlerini birlikte taşıyan Cumhuriyet Halk Partisinin Grup Başkanvekili bu lafları söylüyor. Bir günden bir güne duyduk mu sizin ağzınızdan 'teröristbaşı', 'terör örgütü ele başı' laflarını da Sayın Genel Başkanımızın bir ifadesinden yola çıkarak böyle boş polemiklerle uğraşıyorsunuz" diye konuştu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Genel Kurul'da yaptığı konuşmada, YPG'nin, İçişleri Bakanlığı'nın resmi sitesinde terör örgütü olarak tanımlandığını hatırlatarak, süreçten barış beklemenin yanlış olduğunu söyledi. Çömez, şunları kaydetti:

"İçişleri Bakanlığı'nın resmi sitesinde YPG terör örgütünün başı olarak Mazlum Kobani kırmızı bültenle aranıyor ve bakıyorsunuz, bazı siyasiler ve iktidar yetkilileri bu alçak teröristin attığı imza üzerinden siyasi analizler yapıyorlar ve bölgeye bir istikrar geleceğinden bahsediyorlar. Çok açıkça söylüyorum, terör örgütüyle arasına mesafeyi koyamayan, terörden medet uman, terörle pazarlık yapan ve terörle aynı masaya oturan, terör örgütüne 'terör örgütü' demeyen ya da diyemeyen, terör örgütü elebaşına, 50 bin kişinin katiline 'halk önderi' veya 'kurucu önder' diyen, bu alçak örgütten bir barış güvercini çıkartmaya çalışan tüm anlayışları yüce Meclis'in çatısı altında reddediyorum ve onları kınıyorum."

"Ortadoğu'da silahlar sussun istiyoruz yoksa bu acı hepimizi kavurmaya devam edecek"

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli ise sürece ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"PKK bildiğiniz gibi ateşkes ilan etti. Dolayısıyla da Sayın Abdullah Öcalan'ın barış ve demokratik toplum çağrısı sonrası PKK'ya yönelik çağrısına PKK olumlu yanıt verdi ve ateşkes ilan etti, bu konuda da gelişmeler çok çok önemli. Bir çatışmasızlık ortamının bir an önce sağlanması gerekiyor ki bu konuda yol alınabilsin. Dolayısıyla biz PKK'nın dile getirdiği ateşkesi önemli buluyoruz ama önemli bulmak yetmez, karşılığında da atılması gereken adımları bekliyoruz. Kimse ipe un sermesin, bir süreç başlamıştır ve bu diyalog sürecinin artık bir müzakere ve bir çözüme yönelmesi için de yapılması gereken, atılması gereken adımlar vardır.

Nevruz Bayramı'na gidiyoruz. Bu seneki Nevruz ateşinin barışa vesile olmasını istiyoruz ve sonrasında Ramazan Bayramı var ve buna bir de barış bayramı eklensin istiyoruz, bu konuda herkes üzerine düşen sorumlulukla devlet de iktidar da muhalefet de gerçekten toplumun beklentilerine yönelik adımları artık bir an önce atmalıdır. Düne dair söylediklerimiz dünle beraber gitti, bugün artık yeni şeyler söylememiz, yeni şeyler yapmamız gerekiyor. Hala eskinin acıları, eskinin iddiaları, eskinin savları üzerinden yol alamayız, siyasetin böyle bir lüksü olamaz. Siyaset bunda ısrar ediyorsa olsa olsa siyasi mevta olur, örtün üstünü, Allah rahmet eylesin. Siyaset, bugüne dairdir, yarına dairdir. Bakın, barış annelerinden bahsettik, yitirdikleri çocuklardan bahsettik; o zaman bize düşen sorumluluk başka çocuklarımızın ölmemesi için siyaset yapmaktır, yoksa ölümün güzellemesi değildir. O yüzden de her yerde silahlar sussun istiyoruz, özellikle Ortadoğu'da sussun istiyoruz yoksa bu acı hepimizi kavurmaya devam edecektir."

"Bu ülkenin bir tek kurucu önderi var, o da Gazi Mustafa Kemal Atatürk"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de MHP lideri Bahçeli'nin "PKK'nın kurucu önderi" ifadesine ilişkin Genel Kurul'da şunları söyledi:

"Bir tartışma var, Sayın Devlet Bahçeli'nin başlattığı, daha sonra bu sıralarda birlikte milletvekilliği yaptığımız Mehmet Metiner'in devam ettirdiği bir tartışma. Abdullah Öcalan'a 'kurucu önder' diyorlar. Oysa bu ülkenin bir tek kurucu önderi var, o da Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Biz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten başka kurucu önder tanımıyoruz, kabul etmiyoruz. Bu çatının altında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bu çatı altında bir başkasına 'kurucu önder' demeyi de asla kabul etmiyoruz, asla kabul etmeyeceğiz. Birileri dün söylediklerinin tam tersini söyleyebilirler ama biz tarihsel tutarlılığımızı sonuna kadar sürdüreceğiz."

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Emir'in açıklamalarına şöyle cevap verdi:

"Öncelikle ifade edeyim, boş polemiklere ve demagojilere karnımız tok. Geçtiğimiz yıllarda İstanbul'daki değişik sokaklarda 'Önder Apo' diyen kitleyle birlikte Öcalan'ın ve Atatürk'ün posterlerini birlikte taşıyan Cumhuriyet Halk Partisinin Grup Başkanvekili bu lafları söylüyor. Bir günden bir güne duyduk mu sizin ağzınızdan 'Teröristbaşı' 'terör örgütü ele başı' laflarını da Sayın Genel Başkanımızın bir ifadesinden yola çıkarak böyle boş polemiklerle uğraşıyorsunuz."

"Göstermezseniz yalancısınız, iftiracısınız"

Emir de Akçay'ın ortaya attığı iddiaları ispatlaması gerektiğini belirtirken CHP'nin teröre karşı tutumunun hiç değişmediğine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Bir defa, kendinizi savunabiliyorsanız savunun, savunamıyorsanız Cumhuriyet Halk Partisine saldırmayın. Hangi Grup Başkanvekili'nin Atatürk'ün resminin yanında Abdullah Öcalan'ın resmini taşıdığını buradan göstereceksiniz, göstermezseniz yalancısınız, iftiracısınız. Biz Abdullah Öcalan'a 'Abdullah Öcalan' diyoruz, terör örgütüne 'terör örgütü' diyoruz; elli yıldır diyoruz. Sen bu iki ay öncesine kadar böyle deyip de dün 'kurucu önder' dersen, ben millet adına bunu soracağım, ne oldu da teröristbaşı şimdi kurucu önder oldu diye soracağım. Sen buna cevap vereceksin veya sessizce önüne bakacaksın, öyle dava yok."

Kaynak: ANKA

Mustafa Kemal Atatürk, Tbmm Genel Kurulu, Abdullah Öcalan, Devlet Bahçeli, Erkan Akçay, Murat Emir, Terör, PKK, MHP, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mecliste 'Kurucu Önder' Tartışması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
UEFA’dan dünya futbolunu karıştıran penaltı sonrası flaş hamle UEFA'dan dünya futbolunu karıştıran penaltı sonrası flaş hamle
Fenerbahçe, Yusuf Akçiçek’in bonservisini belirledi Fenerbahçe, Yusuf Akçiçek'in bonservisini belirledi
Özgür Özel, kadına şiddet uygulayan Şişli Belediye Meclis Üyesi Yusuf Özcan’ın istifasını istedi Özgür Özel, kadına şiddet uygulayan Şişli Belediye Meclis Üyesi Yusuf Özcan'ın istifasını istedi
TİP lideri Erkan Baş’tan Halk TV’ye Rasim Ozan Kütahyalı tepkisi TİP lideri Erkan Baş'tan Halk TV'ye Rasim Ozan Kütahyalı tepkisi
Türk medyasındaki dev satış onaylandı Türk medyasındaki dev satış onaylandı
Trump’tan AB’ye yüzde 200 gümrük vergisi uygulama tehdidi Trump'tan AB'ye yüzde 200 gümrük vergisi uygulama tehdidi
Kargo dükkanındaki para dolu kasayı böyle çaldılar Kargo dükkanındaki para dolu kasayı böyle çaldılar
Rangers maçı sonrası Fenerbahçe’de ayrılık Rangers maçı sonrası Fenerbahçe'de ayrılık
Milyonlarca emekliye müjdeli haber TBMM’den geldi Milyonlarca emekliye müjdeli haber TBMM'den geldi
Ayşe Nazmiye Uça: Yapay zeka işe alımlarda daha çok kullanılıyor Ayşe Nazmiye Uça: Yapay zeka işe alımlarda daha çok kullanılıyor
İnci Taneleri’nin Dilber’inden sürpriz evlilik çıkışı: Evet derim İnci Taneleri'nin Dilber'inden sürpriz evlilik çıkışı: Evet derim
Fatih Tekke’nin Trabzonspor’dan kazanacağı ücret belli oldu Fatih Tekke'nin Trabzonspor'dan kazanacağı ücret belli oldu
2 yaşındaki çocuk bir öpücük yüzünden gözünü kaybetti 2 yaşındaki çocuk bir öpücük yüzünden gözünü kaybetti
Kırmızı ette vatandaşı üzen tablo Kırmızı ette vatandaşı üzen tablo
Isparta’da Kediye Tekme Atan Şahıs Tutuklandı Isparta'da Kediye Tekme Atan Şahıs Tutuklandı

09:32 Çığlık atmak, yere sopayla vurmak için 150 bin TL ödediler Çığlık atmak, yere sopayla vurmak için 150 bin TL ödediler
09:28 Metiner’in Atatürk ile Öcalan’ı aynı cümle içinde kullanması ortalığı karıştırdı Metiner'in Atatürk ile Öcalan'ı aynı cümle içinde kullanması ortalığı karıştırdı
09:17 Maçlar nefes kesti Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu Maçlar nefes kesti! Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
09:13 Unutulmaz dizi “Sihirli Annem“ film oluyor, eski kadro yeniden bir arada Unutulmaz dizi "Sihirli Annem" film oluyor, eski kadro yeniden bir arada
09:01 Yatırımcılar dikkat Altın fiyatları kritik eşikte Yatırımcılar dikkat! Altın fiyatları kritik eşikte
08:51 Yok böyle kavga Tarafları dakikalarca ayıramadılar Yok böyle kavga! Tarafları dakikalarca ayıramadılar
08:35 Merkez Bankası Başkanı net konuştu: Ne gerekiyorsa yapacağız Merkez Bankası Başkanı net konuştu: Ne gerekiyorsa yapacağız
08:21 Mourinho ile Maximin arasında kavga Hocasına öyle şeyler söyledi ki... Mourinho ile Maximin arasında kavga! Hocasına öyle şeyler söyledi ki...
08:16 Ramazan günü kadınların gizli görüntüleri çeken sapık yakalandı Ramazan günü kadınların gizli görüntüleri çeken sapık yakalandı
08:04 Üniversitede gizemli olay Rögardan yeşil alev çıktı Üniversitede gizemli olay! Rögardan yeşil alev çıktı
07:46 Devrim Özkan’ı çabuk unuttu Lucas Torreira yeni aşka yelken açtı Devrim Özkan'ı çabuk unuttu! Lucas Torreira yeni aşka yelken açtı
07:11 Komşu katili 16 yaşındaki çocuk ile babasının yaşadığı evde şüpheli yangın Komşu katili 16 yaşındaki çocuk ile babasının yaşadığı evde şüpheli yangın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2025 18:06:58. #7.13#
SON DAKİKA: Mecliste 'Kurucu Önder' Tartışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.