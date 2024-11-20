Medine'nin Ölümünde İhmal İddiası - Son Dakika
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Medine'nin Ölümünde İhmal İddiası

15 yaşındaki Medine Gezer, deniz bisikleti kiraladıktan sonra gölde yaşamına son verdi. Ailesi ihmal olduğunu düşünüyor.

20.11.2024 19:13
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Gölde cesedi bulunan Medine'nin ölümünde 'ihmal' iddiası

'Ben artık yokum' mesajını atan 15 yaşındaki Medine'nin cansız bedeni 2 gün sonra bulundu

15 yaşında ölen Medine Gezer'in annesi Feride:

"15 yaşındaki kız çocuğuna deniz bisikleti kiralanmaz, burada ihmal var"

ADANA - Adana'da 'Ben artık yokum' mesajı attıktan 2 gün sonra Seyhan Baraj Gölü'nde cansız bedeni bulunan 15 yaşındaki Medine'nin ailesi, kızlarının hiçbir sorunu olmadığını belirterek, "Deniz bisikleti kiralayan şahıs nasıl 15 yaşındaki bir kız çocuğuna deniz bisikleti kiralar. Burada bir ihmal var, şikayetçiyiz" dedi.

15 yaşındaki Medine Gezer, merkez Seyhan ilçesine bağlı Gürpınar mahallesinde çalıştığı tekstil atölyesinden öğle saatlerinde 'Yürüyüş yapacağım' diyerek çıktı. Ardından Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'na giden Medine, burada deniz bisikleti kiralayıp Seyhan Baraj Gölü'ne açıldı.

'Ben artık yokum' mesajı atıp canına kıydı

Daha sonra çalıştığı iş yerinin sahibine 'Ben artık yokum' mesajı ve 3 saniyelik gölden görüntü atan Medine, daha sonra suya atladı. Genç kızın suda çırpındığını görenler durumu polise bildirdi. Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı ekipler, 2 gün boyunca gölde arama çalışması yaptı ancak sonuç alamadı.

Cansız bedeni bulundu

Cumartesi günü sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ekipler yeniden arama çalışması başlattı ve kısa süre sonra ekipler, Medine Gezer'in cansız bedenini buldu.

Toprağa verildi

Medine'nin cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'nda yapılan otopsinin ardından Küçükoba Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi. Ailesi, 15 yaşındaki Medine'nin kabrine gelinlik serdi.

"Benim canım yandı, başka annelerin yanmasın"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan anne Feride Gezer (34), kızının hiçbir problemi olmadığını söyleyerek, "Benim kızımın hiçbir sorunu yoktu. Neden böyle bir şey yaptı bir türlü anlamadık. Ancak biz deniz bisikletini kiralayan şahıstan şikayetçiyiz. O şahıs, 15 yaşındaki bir kız çocuğuna nasıl deniz bisikleti kiralar. Burada bir ihmal var, şikayetçiyiz. Benim canım yandı, başka annelerin canı yanmasın" dedi.

"İhmal var, çözülsün"

Baba Hüseyin Gezer ise kızının ölümünün ardından acı çektiğini söyleyerek, "Ben kızıma bugüne kadar hiçbir şey söylemedim. Neden böyle oldu bilmiyorum. Ancak bende eşimin söylediği gibi deniz bisikleti kiralayan şahıstan şikayetçiyim. Bir ihmal var ve çözülmesini istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Politika, 3-sayfa, Güncel, Adana, Suç, Son Dakika

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