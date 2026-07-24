Mehmet Aca Tutuklandı

MEHMET ACA TUTUKLANDI

Tunceli'de, Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden, Gülistan'n SIM kartında işlem yapan tutuklu Gökhan Ertok'un patronu Mehmet Aca, çıkarıldığı mahkemede 'Bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme veya orada kalma suçu,' ile 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından tutuklandı. Adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken Mehmet Aca, cezaevine gönderildi.

Diğer şüphelilerin ise adliyedeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ,