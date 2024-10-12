Mehmet Saydur'a Fakir Baykurt Roman Ödülü Verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mehmet Saydur'a Fakir Baykurt Roman Ödülü Verildi

Çiğli Belediyesi tarafından düzenlenen Fakir Baykurt Roman Ödülü, 'İş' romanıyla Mehmet Saydur'a verildi. Törende konuşan Başkan Onur Emrah Yıldız, Köy Enstitüleri'nin önemine vurgu yaptı.

12.10.2024 10:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - Çiğli Belediyesi tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Fakir Baykurt Roman Ödülü, 'Köy Enstitüleri' gerçeğini anlatan 'İş' romanıyla Mehmet Saydur'a verildi. Çok sayıda sanatseverin katıldığı etkinlikte ödülü sanatçıya takdim eden Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Baykurt'un mirasından çok etkilendiğini kaydetti.

Çiğli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Fakir Baykurt Roman Ödül töreni, çok sayıda sanatseverin ve seçici kurul üyelerinin katılımıyla Fakir Baykurt Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Tören, Fakir Baykurt'un hayatından kesitlerin bulunduğu belgesel gösterimiyle başladı. Ardından 71 eser arasından Köy Enstitüleri mucizesini belgeler ve anılarla, sağlam bir kurgu ve yalın bir dille anlatmasıyla öne çıkan 'İş' romanının yazarı Mehmet Saydur ödülünü Başkan Onur Emrah Yıldız'dan aldı.

Başkan Yıldız: "Onun mirasından çok etkilendim"

Köy Enstitüleri'nin büyük bir devrim olduğuna vurgu yapan Başkan Yıldız, "Köy Enstitüleri, kurulduğu dönemde, milletimizin evlatlarına, yurttaşlık ve aydınlanma bilinci kazandırarak Cumhuriyet devrimine büyük katkılar sağlamıştır. Onun mirasından çok etkilendim. Fakir Baykurt'un, kaleminden çıkan eserler, sadece edebi değer taşımakla kalmamış, aynı zamanda toplumun çeşitli sorunlarına ışık tutmuştur. Baykurt'un eserleri, köy enstitülerinin değerini ve bu enstitülerin Türkiye'nin aydınlanma sürecindeki rolünü gözler önüne seriyor. Köy enstitüleri, hayatımın her anında ilham aldığım bir eğitim modelidir. Bu enstitüler, gençlere yurttaşlık bilinci kazandırmak, onları aydınlanma yolunda ileriye taşımak ve köylerin kalkınmasına yardımcı olmak amacıyla kurulmuştu. Ne yazık ki, bu eşsiz eğitim kurumları kapatıldı. Ancak, köy enstitülerinin tekrar hayata geçirilmesi için üzerimize düşen bir görev olursa, elimizi değil, gövdemizi taşın altına koymaya hazırız" diye konuştu.

Işık Baykurt: "Tekrar bir arada olduğumuz için çok mutluyum"

Ülkenin zor günlerden geçtiğine dikkat çeken Fakir Baykurt'un kızı ve Seçici Kurul Üyesi Işık Baykurt, "Ülke olarak çok zor günlerden geçiyoruz. Yakın zamanda Narin'i kaybettik, bu yaşananlar bir anne olarak beni derinden sarstı. Bu süreçte, babamın 'Tırpan' romanı aklıma geldi. O romanda, köyün yaşlı erkeklerine ikinci eş olarak verilen genç kızlar, kendilerini asıyor. Ancak Dürü, çakır gözlü ve güzel bir kız, tüm köyün kızlarını örgütleyerek, tırpan ile evden eve kaçıyor ve herkesin hayatını değiştiriyor. Bu bir kurgu olabilir, ama babam bunu bir yerden duymuş olmalı. 54 yıl geçti, ama geldiğimiz nokta aynı. Bunun yanında bu yıl tekrar bir arada olduğumuz için, babamı ve Köy Enstitülerini andığımız için çok mutluyum. Ödül sahibi Mehmet Saydur'u da kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Karakuş: "Köy Enstitüleri günümüze kadar ulaşmalıydı"

Seçici Kurul'da yer alan Şair ve Yazar Hidayet Karakuş, Fakir Baykurt ile çocukluğunda tanıştığını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çocukluğumda okuduğum ilk kitap olan "Yılanların Öcü" ile tanıdım Fakir Baykurt'u. Öğretmen okulunda bu romanı okumuş ve filmine gitmiştik. O zamanlar Köy Enstitülerinin tatlı rüzgarı hala esiyordu. Köy Enstitüleri, dünyanın pek çok yerinde uygulanan, yaşamı ve insanı tanımayı, sanatsal ve pratik beceriler kazandırmayı hedefleyen bir sistemdir. Ne yazık ki, bu enstitüler ülkemizde kapatıldı. Oysa çağdaş ve bilimsel verilerle güncellenerek bugünlere kadar gelmeliydi. Birinci olan roman, Fakir Baykurt'un düşüncelerine yakışır şekilde öne çıktı. Fakir Baykurt deyince onun Türkçesi, ülkemize ve insanımıza bakışı bu eserde yer alıyor. Belgeleri bir roman potasında eritmek kolay bir iş değil ve bu büyük bir başarı."

Mehmet Saydur: "En değerli ve onurlu ödül"

Ödülünü Başkan Onur Emrah Yıldız'ın elinden alan Mehmet Saydur, bugüne kadar aldığı en değerli ödülün Fakir Baykurt Roman Ödülü olduğunu vurgulayarak, "Bugüne kadar birçok ödül aldım ama en değerlisi ve onurlusu bu. Edebiyat serüvenime Fakir Baykurt'un romanlarıyla başladım ve Yılanların Öcü'nü bir solukta bitirdim. Daha sonra Fakir Baykut'un diğer kitaplarını da okumaya başladım. O eserler bizi alıp başka diyarlara götürdü. Çok değerli bir yazar. Köy enstitüleri Türkiye'nin çok önemli bir değeri, öğretmen okulunda en büyük şansımız köy enstitülü öğretmenlere sahip olmaktı. Onlar çok kararlı bir şekilde devrimci ve cumhuriyetçiydiler. Dilleri çok yalındı, bizler de dilimize sahip çıkmalıyız. İyi ki bizi böyle yetiştirdiler ve bugünlere geldik. Bizler de köy enstitüleri ile ilgili bilgi ve belgeleri saklayacağız, yazacağız ve yayınlayacağız ki bu bilgi ve belgeler gelecek kuşaklara ulaşsın" dedi.

Törenin ardından Yazar Mehmet Saydur 'İş' adlı ödüllü romanını kitapseverler için imzaladı.

Kaynak: ANKA

Onur Emrah Yıldız, Çiğli Belediyesi, Köy Enstitüleri, Fakir Baykurt, Edebiyat, Tören, Çiğli, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mehmet Saydur'a Fakir Baykurt Roman Ödülü Verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:40 Boş kalan eğitim fakültesinde 2 öğrencinin 17 hocası var Boş kalan eğitim fakültesinde 2 öğrencinin 17 hocası var
09:14 IMF’den Türkiye için müjde gibi tahmin IMF'den Türkiye için müjde gibi tahmin
08:42 Bu kez fena geliyor Meteoroloji’den yurt geneline kuvvetli yağış uyarısı Bu kez fena geliyor! Meteoroloji'den yurt geneline kuvvetli yağış uyarısı
23:17 Domuz eti skandalıyla gündeme gelen Köfteci Yusuf’a gidip yemek yiyen isim şaşırttı Domuz eti skandalıyla gündeme gelen Köfteci Yusuf'a gidip yemek yiyen isim şaşırttı
13:53 18 yaşındaki üniversite öğrencisi İnternetten bot sipariş etti, kutuyu açtığında hayatının şokunu yaşadı 18 yaşındaki üniversite öğrencisi İnternetten bot sipariş etti, kutuyu açtığında hayatının şokunu yaşadı
13:36 Tüm ev ve işyerleri için o belge zorunlu olacak Tüm ev ve işyerleri için o belge zorunlu olacak
13:14 Kendisini mehdi ilan eden Mustafa Çabuk, 15 müridiyle birlikte gözaltına alındı Kendisini mehdi ilan eden Mustafa Çabuk, 15 müridiyle birlikte gözaltına alındı
13:08 Köfteci Yusuf’a iftira atıldığını düşünen vatandaşlar harekete geçti Köfteci Yusuf'a iftira atıldığını düşünen vatandaşlar harekete geçti
12:51 Tekirdağ’da feci kaza: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti Tekirdağ'da feci kaza: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti
12:37 Belediyenin bakım merkezinde hayvan katliamı Belediyenin bakım merkezinde hayvan katliamı
12:03 Nobel Barış Ödülü’nün sahibi belli oldu Nobel Barış Ödülü'nün sahibi belli oldu
11:54 Lukas Podolski aktif futbol kariyerini noktaladı Lukas Podolski aktif futbol kariyerini noktaladı
11:50 Ehliyet sahipleri dikkat Yüklü ceza yolda Ehliyet sahipleri dikkat! Yüklü ceza yolda
11:47 Kulüp aldığı konuşulan Muslera bir de sokak aldı, ortalık karıştı Kulüp aldığı konuşulan Muslera bir de sokak aldı, ortalık karıştı
11:42 Azerbaycan parası, Türk Lirası karşısında rekor tazeledi Azerbaycan parası, Türk Lirası karşısında rekor tazeledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2024 10:17:58. #1.12#
SON DAKİKA: Mehmet Saydur'a Fakir Baykurt Roman Ödülü Verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.