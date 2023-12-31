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Mehmetçikten Yeni Yıl Mesajı

Milli Savunma Bakanlığı, yurt içinde ve sınır ötesinde görev yapan Mehmetçiğin yeni yıl mesajlarını paylaştı. Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin yeni yıl mesajının yer aldığı videolu mesaj, Kara Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarına bağlı personelin görevinin başında girdiği farklı coğrafyalardan Türkiye'ye iletilen yeni yıl mesajlarını içeriyor.

Mehmetçikten Yeni Yıl Mesajı
31.12.2023 - 23:29,
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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), yurt içinde ve sınır ötesinde yılbaşında görev yapan Mehmetçiğin yeni yıl mesajlarını paylaştı.

MSB, yeni yıla Türkiye ve sınır ötesinde giren Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin yeni yıl mesajının yer aldığı videolu mesajı sosyal medya hesabından paylaştı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı personelin yeni yıl mesajlarının yer aldığı videonun açıklamasında, "2024'e görevinin başında pek çok farklı coğrafyada giren Kahraman Mehmeçiklerimiz ile fedakar personelimizden Türkiyemize yeni yıl mesajları var" denildi. (DHA)

Kaynak: DHA
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