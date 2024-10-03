MEXICO Meksika'da düzensiz göçmenleri taşıyan bir kamyonete ateş açılması sonucu, araçtaki 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Meksika Savunma Bakanlığı, Guatemala sınırındaki Chiapas eyaletinde Mısır, Nepal, Küba, Hindistan ve Pakistan uyruklu 33 düzensiz göçmeni taşıyan kamyonete ateş açılmasına ilişkin açıklama yaptı.
Silah sesleri duyan 2 Meksika askerinin kamyonete ateş ettiği belirtilen açıklamada, olayda 6 göçmenin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı kaydedildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü aktaran yetkililer, ateş açan 2 askerin görevden alındığını açıkladı.
Yetkililer, kamyonette silah bulunup bulunmadığıyla ilgili açıklama yapmadı.
Son Dakika › Güncel › Meksika'da Düzensiz Göçmenlere Ateş Açıldı - Son Dakika
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