Meksika'da şiddetli rüzgarın da etkisiyle kuraklık yaşanan 15 eyalette 58 orman yangını çıktı.
Meksika Ulusal Ormancılık Komisyonu, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, 15 eyalette etkili olan orman yangınlarına ilişkin bilgilendirme yaptı.
Ülke genelinde 58 aktif yangın rapor edilen açıklamada, 1421 hektardan fazla ormanlık alanın da yangından etkilendiği belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Meksika'da Kuraklık Nedeniyle 15 Eyalette 58 Orman Yangını Çıktı - Son Dakika
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, deprem endişesi yaşanmayan, güvenli yuvalara sahip bir İstanbul hayal ettiklerini ve İstanbul'un hakkını İstanbullulara harcayacaklarını söyledi. Kurum, sendikalar, vatandaşlar ve çalışanlarla birlikte hareket ederek İstanbul'u güzelleştireceklerini belirtti.
Kayseri Fatih Türk U17 Ligi B Grubunda mücadele eden Talasgücü Belediyespor, rakibi Kocasinan Şimşekspor'u 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Muhammed Enes Kaya, Adem Ekici, Resul Oğuz ve Hasan Ali Demir'in attığı gollerle Talasgücü Belediyespor 3 puanın sahibi oldu.
Erzurum'da dün geceden itibaren başlayan kar yağışı yoğun bir şekilde devam ediyor. Belediye ve Karayolları yolların trafiğe açık olması için çalışmalarını sürdürüyor. Kırsal alanlarda 196 yerleşim alanının yolları kar nedeniyle kapalı.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan şahsın üst aramasında uyuşturucu madde ve para ele geçirildi.
Adana'nın Yüreğir ilçesinde, 2 kardeşi içinde bulundukları otomobile ateş açarak öldürmeye teşebbüs ettikleri öne sürülen 3 sanık hakkında 40'ar yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, sanıkların kardeşlere yönelik 'kasten öldürmeye teşebbüs etme' suçundan cezalandırılmaları istendi.
Bingöl'ün Solhan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 717 adet sikke, 6 adet yüzük, 8 adet figür ve 2 obje olmak üzere toplam 734 adet tarihi eser ele geçirildi.
Kars'ta kışın etkisiyle kar kalınlığı 2 metreyi geçen Gölbaşı köyünde evler kar altında kaldı. Özel İdare ekipleri tarafından açılan kapalı köy yolu, vatandaşların kışa yeniden hazırlanmasına neden oldu. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ise hayatı durma noktasına getirdi.
Bursa'nın Mudanya ilçesindeki gençler, Yörükali Mahallesi'nde sahurda bir araya gelerek geleneksel enstrümanlarla köy sakinlerini eğlendirdi. Mahalle sakinleri, gençlere bahşiş dağıtırken bazıları ise bahşişleri camdan serpti. Geleneğin yerine getirilmesinin ardından grup hep birlikte sahur yaptı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu örgütü lideri ile birlikte toplam 4 şüpheli yakalandı. Operasyonda yapılan aramalarda uyuşturucu, silah ve uyuşturucudan elde edildiği düşünülen para ele geçirildi. Şüpheliler adli makamlara sevk edilirken, örgüt lideri ve diğer iki şüpheli tutuklandı.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Su Ürünleri Hali'nde Ramazan Ayı nedeniyle satışlarda durgunluk yaşanıyor. Balık tezgahlarındaki fiyatlar ise geçtiğimiz haftalara göre daha makul seyrediyor.
Antalya'nın Serik ilçesinde, isimleri henüz öğrenilemeyen bir yolcu otobüsü ile hafriyat kamyonu çarpıştı. Kazada otobüste bulunan 4 yolcu hafif yaralandı. Yaralılar Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve sağlık durumları iyi. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapatıldı ve alternatif güzergahlar kullanıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?