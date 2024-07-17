Meksika Devlet Başkanı, ABD'yi silah satışları konusunda daha sıkı yasal düzenlemeler yapmaya çağırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Meksika Devlet Başkanı, ABD'yi silah satışları konusunda daha sıkı yasal düzenlemeler yapmaya çağırdı

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ABD eski Başkanı Donald Trump'ın seçim mitinginde saldırıya uğramasının ardından ABD hükümetini, silah satışları konusunda daha sıkı yasal düzenlemeler yapmaya çağırdı. Lopez Obrador, ABD'de silahların kontrol altına alınmasının önemli olduğunu ve acilen yapılması gerektiğini belirtti. Meksika hükümeti, ABD'ye silah kaçaklığını durdurmak ve Meksika topraklarına silah girişini azaltmak için daha katı silah yasaları çıkarma çağrısı yapıyor.

17.07.2024 12:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MEKSİKO, 17 Temmuz (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ABD eski Başkanı ve Cumhuriyetçiler'in başkan adayı Donald Trump'ın seçim mitinginde saldırıya uğramasının ardından ABD hükümetini, silah satışları konusunda daha sıkı yasal düzenlemeler yapmaya çağırdı.

Meksika Devlet Başkanı, Salı günkü olağan basın toplantısında Trump'a ve görevdeki ABD Başkanı Joe Biden'a başkanlık seçimini kazanmaları halinde "silah satışlarını düzenleme konusunda bir taahhüt" imzalama çağrısı da yaptı.

Lopez Obrador, başkent Meksiko'daki Ulusal Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "ABD'de silahların kontrol altına alınmasının çok yararlı olacağını ve acilen yapılması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Meksika Devlet Başkanı, ABD'nin kökten çözülmesi gereken "sosyal bir kriz" ile karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Aralık 2018'de göreve geldiğinden bu yana Meksika yetkililerinin 50.000 silah ele geçirdiğini kaydeden Lopez Obrador, bunların yaklaşık yüzde 75'inin ABD'den, özellikle de Teksas eyaletinden yasadışı yollarla Meksika'ya sokulduğunu söyledi.

Meksika hükümeti sık sık ABD hükümetine Meksika topraklarına silah girişini azaltmak ve silah kaçaklığını durdurmak üzere daha katı silah yasaları çıkarma çağrısı yapıyor.

Kaynak: Xinhua

Donald Trump, Güvenlik, Dış Politika, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meksika Devlet Başkanı, ABD'yi silah satışları konusunda daha sıkı yasal düzenlemeler yapmaya çağırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup yazmışlardı 35 yıllık sanayi devi Pakpen iflas etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazmışlardı! 35 yıllık sanayi devi Pakpen iflas etti
13:02 Ahmet Davutoğlu: Devlet içinde ciddi bir tehlikenin var olduğunu görüyorum Ahmet Davutoğlu: Devlet içinde ciddi bir tehlikenin var olduğunu görüyorum
11:15 Sarıgül’den yeni mesaj: 50 yıllık siyasi hayatımda çok zorlukla karşılaştım ama böyle bir kahpelikle karşılaşmadım Sarıgül'den yeni mesaj: 50 yıllık siyasi hayatımda çok zorlukla karşılaştım ama böyle bir kahpelikle karşılaşmadım
11:02 Antalya’da işletmeci 2 nar suyu için turistlerden 1200 TL aldı Dolandırıldığını anlayan çift polise başvurdu Antalya'da işletmeci 2 nar suyu için turistlerden 1200 TL aldı! Dolandırıldığını anlayan çift polise başvurdu
10:15 Yunan bakan Türkiye’yi hedef aldı, MSB’de yanıt gecikmedi: Düzeysiz yalan ve iftira dolu Yunan bakan Türkiye'yi hedef aldı, MSB'de yanıt gecikmedi: Düzeysiz yalan ve iftira dolu
13:41 Dış dünya ile hiçbir bağlantısı olmayan Mashco-Piro kabilesinin üyeleri, Peru ormanlarında kameralar tarafından görüntülendi Dış dünya ile hiçbir bağlantısı olmayan Mashco-Piro kabilesinin üyeleri, Peru ormanlarında kameralar tarafından görüntülendi
13:08 Eski İYİ Parti İl Başkanı tartıştığı kiracısını tabancayla öldürüp kayıplara karıştı Eski İYİ Parti İl Başkanı tartıştığı kiracısını tabancayla öldürüp kayıplara karıştı
12:51 Acun Ilıcalı’dan “Fenerbahçe’nin şampiyonluğu mu, Hull City’nin Premier Lig’e çıkması mı“ sorusuna olay yanıt Acun Ilıcalı'dan "Fenerbahçe'nin şampiyonluğu mu, Hull City'nin Premier Lig'e çıkması mı?" sorusuna olay yanıt
12:04 Saatte 123 bin 875 lira kazanıyor Real Madrid, Mbappe’ye resmen servet ödeyecek Saatte 123 bin 875 lira kazanıyor! Real Madrid, Mbappe'ye resmen servet ödeyecek
11:34 Peru’da yolcu otobüsü 200 metrelik uçuruma yuvarlandı: 29 ölü, 13 yaralı Peru'da yolcu otobüsü 200 metrelik uçuruma yuvarlandı: 29 ölü, 13 yaralı
11:27 Atladı uçağına gitti Acun Ilıcalı Youssef En-Nesyri’yi getiriyor Atladı uçağına gitti! Acun Ilıcalı Youssef En-Nesyri'yi getiriyor
11:04 Asansör bakımı yapan işçiler, çatı katında erkek cesedi buldu Asansör bakımı yapan işçiler, çatı katında erkek cesedi buldu
10:56 Cumhuriyetçi Ulusal Konvansiyonu yakınında bıçaklı şüphelinin polis tarafından öldürüldüğü anlara ait görüntüler yayınlandı Cumhuriyetçi Ulusal Konvansiyonu yakınında bıçaklı şüphelinin polis tarafından öldürüldüğü anlara ait görüntüler yayınlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2024 14:17:09. #1.12#
SON DAKİKA: Meksika Devlet Başkanı, ABD'yi silah satışları konusunda daha sıkı yasal düzenlemeler yapmaya çağırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement