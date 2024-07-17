Meksika Devlet Başkanı, ABD'yi silah satışları konusunda daha sıkı yasal düzenlemeler yapmaya çağırdı

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MEKSİKO, 17 Temmuz (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ABD eski Başkanı ve Cumhuriyetçiler'in başkan adayı Donald Trump'ın seçim mitinginde saldırıya uğramasının ardından ABD hükümetini, silah satışları konusunda daha sıkı yasal düzenlemeler yapmaya çağırdı.

Meksika Devlet Başkanı, Salı günkü olağan basın toplantısında Trump'a ve görevdeki ABD Başkanı Joe Biden'a başkanlık seçimini kazanmaları halinde "silah satışlarını düzenleme konusunda bir taahhüt" imzalama çağrısı da yaptı.

Lopez Obrador, başkent Meksiko'daki Ulusal Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "ABD'de silahların kontrol altına alınmasının çok yararlı olacağını ve acilen yapılması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Meksika Devlet Başkanı, ABD'nin kökten çözülmesi gereken "sosyal bir kriz" ile karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Aralık 2018'de göreve geldiğinden bu yana Meksika yetkililerinin 50.000 silah ele geçirdiğini kaydeden Lopez Obrador, bunların yaklaşık yüzde 75'inin ABD'den, özellikle de Teksas eyaletinden yasadışı yollarla Meksika'ya sokulduğunu söyledi.

Meksika hükümeti sık sık ABD hükümetine Meksika topraklarına silah girişini azaltmak ve silah kaçaklığını durdurmak üzere daha katı silah yasaları çıkarma çağrısı yapıyor.