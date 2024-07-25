Meksika Devlet Başkanı, Trump'ın Meksika'yı kartellerin yönettiği iddiasına karşı çıktı - Son Dakika
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Meksika Devlet Başkanı, Trump'ın Meksika'yı kartellerin yönettiği iddiasına karşı çıktı

Meksika'da devlet başkanı seçimini kazanan Claudia Sheinbaum, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika'yı kartellerin yönettiği iddiasına karşı çıktı. Sheinbaum, Meksika'da suç oranının düştüğünü ve güvensizlik oranının azaldığını belirtti. Ayrıca ABD-Meksika-Kanada Anlaşması kapsamında güvenlik, uyuşturucu kaçakçılığı ve silah kaçakçılığı gibi konularda çalışacaklarını vurguladı.

25.07.2024 10:47
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MEXICO Meksika'da devlet başkanı seçimini kazanan ve ekim ayında göreve başlaması beklenen Claudia Sheinbaum, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın "Meksika'yı kartellerin yönettiği" iddiasına karşı çıktı.

Basın toplantısında konuşan Sheinbaum, Trump'ın iddiasının aksine Meksika'da suç oranının düştüğünü söyledi.

Sheinbaum, Trump'ın "Meksika'yı kartellerin yönettiği" iddiasına katılmadığını belirterek, "Meksika, güvensizlik oranını düşürerek gelişme kaydetti. Bunu sürdüreceğiz." dedi.

Meksika Ulusal İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü (INEGI) verilerine göre, ülkedeki güvensizlik oranının Haziran 2018'de yüzde 76,8 olduğunu aktaran Sheinbaum, bunun haziranda yüzde 59,4'e kadar azaldığını vurguladı.

Sheinbaum, ABD'de kasım seçimlerinin kazananıyla taraflar arasındaki serbest ticaret anlaşması ve uyuşturucu kaçakçılığını önleme gibi ortak konularda çalışmaya hazır olduklarını vurgulayarak, "ABD-Meksika- Kanada Anlaşması (USMCA), güvenlik, uyuşturucu kaçakçılığı ve Meksika'ya silah kaçakçılığı gibi konularda çalışacağız. Böylece Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un itaat değil, eşitler arasında muamele vizyonunu desteklemeyi planlıyoruz." ifadesini kullandı.

Trump'ın açıklaması

Trump, Başkan Yardımcısı adayı James David Vance ile 23 Temmuz'da Fox News'e verdiği röportajda, Meksika'nın uyuşturucu kartellerince ele geçirildiğini ve bunların "Devlet Başkanı'nı iki dakikada görevden alabileceklerini" öne sürmüştü.

Meksika'daki uyuşturucu kartellerinin, "ABD'ye sentetik uyuşturucu fentanil sokarak 300 bin insanı öldürdüklerini" belirten Trump, kartellere karşı daha sert davranacağını söylemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Meksika Devlet Başkanı, Trump'ın Meksika'yı kartellerin yönettiği iddiasına karşı çıktı - Son Dakika

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